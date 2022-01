Der er udbrudt krig i den danske showbiz-verden, hvor rapperen Tessa og X Factor-dommer Thomas Blachman er blevet vildt uenige om en undskyldning efter en kontroversiel kommentar.

Helle Thorning og andre kendte støtter nu Tessa i hendes svar på tiltale overfor Blachman, mens Tessa ikke giver meget for den undskyldning, som Blachman mener, at han har givet hende.

Rapperen oplyser gennem sin manager Jesper Livid til B.T., at hun ikke kan finde Blachmans undskyldning ud fra de to profiler, som hun kender til, at Blachman har på Instagram.

»Vi kender kun til de to profiler. Og fra dem har vi ikke modtaget nogen beskeder,« oplyser Jesper Livid til B.T. som svar på, at Blachmans personlige assistent har sendt et screendump af den Instagram- besked til B.T, hvor X Factor-dommeren skulle have undskyldt.

Blachman og Tessa er i strid om en undskyldning. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Blachman og Tessa er i strid om en undskyldning. Foto: Ida Marie Odgaard

»Kære Tessa. Et forsøg på at rose dig mislykkedes fuldstændig så hermed en seriøs oprigtig undskyldning. Kh T.,« stod der i beskeden, som Tessa altså ikke mener at have modtaget.

På sin Instagram profil underbygger Tessa sin påstand i en story med flere screendumps af beskedfunktionen, hvor det ser ud til, at hun ikke har haft nogen korrespondancer med Blachman.

Hele balladen omhandler den kommentar, som Blachman kom med ved sidste års Zulu Awards i en takketale, hvor han blandt andet sagde 'Tessa, jeg står i telefonbogen. Kom og knald mig og min elskede'.

Tessa valgte i første omgang at ignore kommentaren, men tirsdag langede hun efter Blachman i en rap, som hun lagde ud med et opslag på Instagram.

»Okay, 'X Factor'-reklame på min skærm mindede mig om et award show, hvor en dum, stiv, gammel realitystjerne snakkede lort, som jeg ikke gav respons på,« rapper Tessa.

I rappen revser hun også Blachman for at have fortalt til flere medier, at han har givet Tessa en undskyldning for den lumre kommentar. Og det er altså der, at uenigheden opstår.

På Instagram bakker flere kendte, som Helle Thorning og Nikita Klæstrup, rapperen op ved at dele hendes video.

Blachman udtalte tidligere tirsdag til B.T. gennem sin personlige assistent følgende:

»Jeg kan forstå, at Tessa ikke har læst den undskyldning, jeg sendte til hende efter 'Zulu Awards' den 5. maj. Men hvad fanden, jeg læser heller ikke alle mine beskeder,« lød det fra Blachman, der tilføjede:

»Jeg undskylder igen. Når det er sagt, så er showbiz.«