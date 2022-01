Tessa reagerer nu på Thomas Blachmans 'kom og knald'-mig kommentar.

Det vakte ikke overraskende stor opsigt, da 'X Factor'-dommeren ved sidste års 'Zulu Awards' pludselig holdt en takketale, som han blandt andet indledte med ordene 'Tessa, jeg står i telefonbogen. Kom og knald mig og min elskede'.

I første omgang valgte Tessa offentligt at ignorere Thomas Blachmans udbrud, men nu cirka otte måneder efter giver hun lyd fra sig i form af en rap, hvor hun ikke lægger fingrene imellem.

»Okay, 'X Factor'-reklame på min skærm mindede mig om et awardshow, hvor en dum, stiv, gammel realitystjerne snakkede lort, som jeg ikke gav respons på,« begynder Tessa sin rap, som hun har lagt ud på Instagram.

»Valgte at tie, med alt jeg kunne sige, men nu skal det ud, så jeg lagde det på et beat,« fortsætter hun og rapper blandt andet, at hun aldrig har modtaget nogen undskyldning fra Thomas Blachman, som han ellers tidligere har udtalt i flere medier.

Tessa rapper videre linjer som:

'Vil din datter kunne lide, at en folkekær granddaddy må sige, at han vil knalde en fremmede og alt for ung pige? Håber de giver dig en ny kategori, 40 plus, ingen 18-årig'.

Og:

'Jep, du er en boomer, og jep du var boozed, og ikke fordi du virkelig ramte mig, men det viser, det er hult, når I snakker MeToo, og det viser, der stadig er lang vej'.

B.T. har været i kontakt med Tessas manager Jesper Livid, der fortæller, at Tessa ikke har yderligere kommentarer.

Han holder fast i, at de aldrig har modtaget nogen undskyldning fra Thomas Blachman.

Se videoen og rappen her:

Tilbage i maj 2021, et par uger efter Thomas Blachmans 'Zulu'-takketale, erkendte TV 2's kanalchef Dorthe Thirstrup, at den 58-årige 'X Factor'-dommer var gået over stregen.

»Han provokerer ofte for at få sit budskab frem, men her blev en fejlslagen ros til Tessa i stedet både upassende og over stregen. Vi ved, at Blachman har sendt en undskyldning til Tessa, og han har også overfor os beklaget sin opførsel til 'Zulu Awards',« sagde til Ekstra Bladet.

Thomas Blachmans 'X Factor'-dommer-kollega Martin Jensen, der også blev nævnt i talen med ord som 'den her (prisen de vandt, red.) skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knalder hinanden i røven', sagde efterfølgende til B.T.:

»Det er det, der fungerer så godt i et parforhold, at den ene holder hovedet koldt, når den anden engang imellem taber det. Jeg synes, at jeg forsøgte at få os tilbage på sporet, men han (Thomas Blachman, red.) kan engang imellem være en svær mand at få til at tie stille.«

Årets par blev Martin Jensen og Thomas Blachmann. Zulu Awards i K.B. Hallen torsdag 29. april 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest Vis mere Årets par blev Martin Jensen og Thomas Blachmann. Zulu Awards i K.B. Hallen torsdag 29. april 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021). Foto: Martin Sylvest

Thomas Blachman selv valgte ligesom Tessa heller ikke i første omgang at kommentere talen offentligt.

Men da TV 2 tilbage i september afholdt pressemøde forud for den nye 'X Factor'-sæson, blev han imidlertid mødt med spørgsmål fra fra flere medier og sagde blandt andet til Ekstra Bladet:

»Jeg begår sjældent fejl, vil jeg sige. Men det var nok det tætteste på, jeg har været. Det var dumt, og så har jeg ikke mere at sige til det.«

Han tilføjede i samme ombæring, at han personligt havde givet Tessa en undskyldning.

Overfor Se og Hør sagde han derudover:

»Det var jo åndssvagt – andet har jeg ikke at sige til det. Det er sjældent, jeg møder muren, men det gjorde jeg nok den aften.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Thomas Blachman til Tessa nye udmelding.