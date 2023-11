Dennis Knudsen fik taget både bil og kørekort af politiet, efter han i sommer gik amok ved Molslinjen.

Men mens kendisfrisørens førerret er midlertidigt inddraget, indtil hans sag skal for retten, så må han se langt efter et lift fra sin bror Dion Knudsen.

Se&Hør kan nemlig afsløre, at Dennis Knudsens psykoterapeut-bror igen er blevet taget for spirituskørsel.

Onsdag blev Dion Knudsen nemlig frakendt sit kørekort i tre år ved et retsmøde i retten i Helsingør.



»Min promille blev målt til 0,98. Det er mig, der har lavet noget lort, men der er mange ting, der er meget værre. Nu vil jeg søge om at få lov at køre, hvis der bliver installeret en alkolås i bilen,« fortæller Dion Knudsen til Se&Hør.

Dennis Knudsens bror Dion Knudsen har mistet sit kørekort. Her ses brødrene til kendisfrisørens datter Auras dåb, hvor Dion var gudfar. Foto: Jonathan Damslund/Ritzau Scanpix Vis mere Dennis Knudsens bror Dion Knudsen har mistet sit kørekort. Her ses brødrene til kendisfrisørens datter Auras dåb, hvor Dion var gudfar. Foto: Jonathan Damslund/Ritzau Scanpix

Ugebladet skriver desuden, at spirituskørslen fandt sted 26. april på Helsingør-motorvejen.

Det skete i Dion Knudsens Peugeot 208l, som han dog - i modsætning til sin bror - har fået lov at beholde.

Dennis Knudsen afventer egen retssag

Dennis Knudsen afventer selv at komme i retten til december.

Han er tiltalt for at have udøvet vanvidskørsel og hærværk, da han først raserede et billetkontor og derefter rev en bom af og tiltvang sig adgang på dagens sidste færge ved Molslinjen fra Aarhus en fredag tilbage i juli.

Dennis Knudsens advokat Mette Grith Stage har dog overfor B.T. afvist tiltalen for legemsangreb af særlig farlig karakter, efter kendisfrisøren med lav hastighed også påkørte en færgemedarbejder flere gange.

»Vi går efter en frifindelse for grov vold. Der er ingen tvivl om, Dennis har dummet sig, og det ved han godt, men vi mener ikke, der er tale om grov vold. Så vi går efter en dom for overtrædelse af færdselsloven,« lød det fra advokaten.

Molslinjen har meddelt, at man ikke kommer til at kræve erstatning fra Dennis Knudsen - heller ikke selvom flere medarbejdere måtte få psykologhjælp efter hændelsen.

Det endte med, at politiet kom og fjernede Dennis Knudsen, der i stedet måtte køre sig selv og sine tre børn til hjemmet i Korsør fra campingferien i det jyske.

»Det må jeg jo bøde og betale for med den straf, der nu skal være, for det er utilgiveligt og beklageligt, at jeg handler, som jeg gør,« sagde Dennis Knudsen efterfølgende i et stort interview med B.T.