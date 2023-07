Dennis Knudsen har undskyldt, at han mistede besindelsen.

Nu fortæller han til B.T., at han skal møde i retten, og at han er beredt til at tage den straf, der må tilfalde ham for at have begået hærværk mod Molslinjen og overfuset færgeselskabets medarbejdere.

»Jeg er selvfølgelig ked af, at situationen får den afslutning den gør, og at jeg går så meget over gevind,« understreger den 60-årige kendisfrisør overfor B.T.

»Klappen gik simpelthen ned. Jeg har tre sultne unger på bagsædet og en skrigende Aura (Dennis Knudsens datter, red.), der er ved at få tænder.«

Det tænker du vel ikke retfærdiggør, at du behandler nogle færgemedarbejdere på den måde, du gjorde?

»Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Men klappen går ned. Jeg går på knæ og tigger og beder dem, da jeg ser, der er hundrede andre bilister, der ikke er kommet på endnu, da jeg når frem til færgen, mens jeg kun bliver mødt med: 'Du kommer for sent',« siger Dennis Knudsen.

For Dennis Knudsen fastholder at Molslinjen – og særligt den ene kvindelige medarbejder, han kom op at toppes med – var for rigide i deres regelsæt og burde have givet ham lov til at komme med fredagens sidste færge.

En færge, han ankom til efter »en lang køretur efter fjorten dage alene på campingferie med tre små børn i meget regnvejr« i det jyske.

Dennis Knudsen undskyldte søndag på Instagram for sin opførsel ved fredagens sidste Molslinjen-afgang fra Aarhus. Foto: Scanpix & Instagram Vis mere Dennis Knudsen undskyldte søndag på Instagram for sin opførsel ved fredagens sidste Molslinjen-afgang fra Aarhus. Foto: Scanpix & Instagram

Dennis Knudsen anerkender dog, at han selv fejlagtigt var kørt til den gamle færgehavn i Aarhus.

Han når derfor kun den rigtige færgehavn seks minutter før afgang – og her kunne hans nummerplade ikke læses korrekt, ligesom den billet, han havde købt telefonisk af Molslinjen, ikke ville scannes.

Så Dennis Knudsen får tilkaldt hjælp fra personalet, som han dog ikke fandt spor hjælpsomme.

»Jeg kunne da bare komme om bag i køen af de 100 andre biler. Jeg kommer jo frem og ser, at det er en halvtom færge, der sejler. Så hvad er problemet?«

Kørte næsten medarbejder ned: 'Hun er selvfølgelig dybt rystet og chokeret'

Dennis Knudsen er så uforstående over, at han ikke må komme ombord, at han får »en nedsmeltning« og både får skubbet en mandlig medarbejder, raseret billetkontoret og råbt af en kvindelig medarbejder.

Det kulminerer med, at Dennis Knudsen går ud og fysisk ødelægger bommen op til færgen.

Han forklarer nu, at han var som »i en anden verden« i øjeblikket.

Derfor ænsede han heller ikke den unge kvindelige medarbejder, han nær havde kørt ned, da han ville krydse den ødelagte bom og køre sin bil og campingvogn ombord på færgen.

»Jeg kører ikke med 180 i timen. Men jeg får fortalt af politiet, da jeg kommer ombord på færgen, at jeg faktisk var ved at køre en medarbejder ned,« fortæller Dennis Knudsen.

»Hun er selvfølgelig dybt rystet og chokeret over den hændelse, hun har været udsat for. Derfor vælger jeg selvfølgelig at give hende en undskyldning, fysisk og på dagen, men den ønsker hun ikke at tage imod, for hun har klart været i chok. Det beklager jeg virkelig, for hun gør ingenting forkert.«

Dog kan Dennis Knudsen ikke fremmønstre samme undskyldning til den kvindelige medarbejder, han kom op at toppes med først.

»Jeg kommer aldrig til at forstå, at man kan være så kold og kynisk, som hun er. Hun nævner mit navn, og jeg føler, at hun kører en personlig hetz mod mig, fordi jeg er kendt og ikke skal spille smart,« siger Dennis Knudsen.

Dennis Knudsen er kendt som selvstændig frisør, makeupartist og stylist. Han har sit eget hårplejemærke, og har arbejdet for både kendte og kongelige. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Vis mere Dennis Knudsen er kendt som selvstændig frisør, makeupartist og stylist. Han har sit eget hårplejemærke, og har arbejdet for både kendte og kongelige. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Hun gør selvfølgelig sit job, men det er jo ikke, fordi jeg forsinker færgen, og der holder netop hundrede andre biler – og hun har så stadig ikke medmenneskelig empati eller forståelse for den pressede far med hans tre børn.«

Tror du, det havde nyttet noget, hvis du bare havde forklaret dig på en roligere og mere saglig måde?



»Nej, for sådan startede jeg – pænt og stille roligt sagde jeg: 'Jeres bom virker ikke'. Tre eller fire gange siger hun bare: 'Du kommer ikke med, du kommer for sent'.«

Skal for retten: 'Jeg vil selvfølgelig tage den straf'

Det ender som bekendt med, at politiet bliver tilkaldt, og de hjælper Dennis Knudsen af færgen.

»Politiet er meget professionelle og håndterer sagen, som den er. De nævner, at jeg godt kan forvente forskellige tiltaler, blandt andet for hærværk, fordi jeg rev bommen ned,« forklarer kendisfrisøren.

Så du skal i retten på et tidspunkt?

»Ja, det skal jeg helt klart. Og jeg vil selvfølgelig tage den straf, hvis jeg bliver dømt. For jeg er kun et menneske, og klappen gik ned.«

Så du er klar til at tage en dom for din opførsel?

»Det må jeg jo bøde og betale for med den straf, der nu skal være, for det er utilgiveligt og beklageligt, at jeg handler, som jeg gør.«

Dennis Knudsen forklarer desuden, at hans tre børn »absolut ikke får nogle traumer«.

For fireårige Noah, toårige Lucas og ti måneder gamle Aura oplevede episoden med en barnlig naivitet, selvom de »nok har kunnet se, at jeg var oppe i det røde felt«.

Dennis Knudsen har fået fire børn med amerikanske rugemødre. Han har den fireårige søn Noah og den toårige søn Lucas – som her ses i familiens hjem i Korsør – samt tvillingdøtrene Aura og Naomi. Aura er i dag 10 måneder, mens Naomi gik bort af pludselig vuggedød, da hun var halvanden måned gammel. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Dennis Knudsen har fået fire børn med amerikanske rugemødre. Han har den fireårige søn Noah og den toårige søn Lucas – som her ses i familiens hjem i Korsør – samt tvillingdøtrene Aura og Naomi. Aura er i dag 10 måneder, mens Naomi gik bort af pludselig vuggedød, da hun var halvanden måned gammel. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Hvordan tænker du, at dine børn oplevede, at deres far var godt gal i skralden?

»De opdager det heldigvis ikke, fordi alt det her, hvor jeg går amok, det foregår inde i deres billetkontor, hvor jeg sparker til bordet og får væltet nogle computere på gulvet og råber og skriger af en medarbejder,« fortæller Dennis Knudsen.

»Det eneste Lucas ser, det er, at jeg slår bommen af. Lucas siger bare, at jeg er lige så stærk som Hulk. Da vi så kører igennem, så siger han: 'Vi klarede den, far!'«

Men nej, Dennis Knudsen og børnene blev smidt af færgen igen og endte med at køre fra havnen i Aarhus til hjemmet i Korsør.

Dagen efter gik køreturen så til endedestinationen ved sommerhuset ved Sjællands Odde, hvor Dennis Knudsen denne søndag holder den sidste feriedag med sine tre børn.

Molslinjen har tidligere bekræftet fredagens episode overfor B.T., men ikke ønsket at kommentere den yderligere.

»Det er korrekt, at vi havde en hændelse fredag aften, hvor en gæst forsøger at tvinge sig med på en afgang, som vedkommende er kommet for sent til. Efterfølgende bliver politiet tilkaldt og overtager sagen. Der er blevet taget godt hånd om personalet efter hændelsen,« lød det da fra Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef hos Molslinjen.