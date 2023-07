Dennis Knudsen gjorde sig i den grad uheldigt bemærket i fredags.

Her var kendisfrisøren lidt for sent ude af vagten til den sidste færgeafgang fra Aarhus med Molslinjen, og det fik ham til at tabe besindelsen.

Men nu undskylder Dennis Knudsen sin opførsel, hvor han blandt andet skubbede en færgemedarbejder og rev en bom ned for at tvinge sig adgang til færgen.

'Ja, jeg fik en nedsmeltning, var presset til det yderste,' skriver Dennis Knudsen i et opslag på Instagram.

'Det har intet at gøre med, om jeg er kendt eller ej, vi alle kan blive presset til det yderste, og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at jeg regerer sådan, UNDSKYLD!'

B.T. har siden lørdag forsøgt at få en kommentar fra Dennis Knudsen.

B.T. forsøger fortsat at få en kommentar fra kendisfrisøren, ikke mindst til, om han mener, at han gik over stregen, da han forulempede Molslinjen-medarbejderne.

Episoden fredag ved den sidste færgeafgang fra Aarhus endte med, at politiet blev tilkaldt.

Her erkendte Dennis Knudsen at have begået hærværk mod den bom, han kørte i stykker for at komme ombord på færgen, han missede.

Han erkendte dog ikke ulovlig indtrængen, da han havde billet til færgen, som han og hans tre børn altså ikke endte med at komme med.

Men nu er Dennis Knudsen altså endt som planlagt i sit sommerhus alligevel, skriver han i opslaget på Instagram.

'Livet går videre, og vi har det alle godt her i sommerhuset,' skriver kendisfrisøren.

Molslinjen har tidligere bekræftet episoden til B.T.

»Det er korrekt, at vi havde en hændelse fredag aften, hvor en gæst forsøger at tvinge sig med på en afgang, som vedkommende er kommet for sent til. Efterfølgende bliver politiet tilkaldt og overtager sagen. Der er blevet taget godt hånd om personalet efter hændelsen,« lød det fra Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef hos Molslinjen.