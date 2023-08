Molslinjen kommer ikke til at kræve erstatning fra Dennis Knudsen.

Det bekræfter færgeselskabet overfor Ekstra Bladet, efter den 60-årige kendisfrisør i sidste måned smadrede en færgebom og overfusede en række medarbejdere – men det betyder ikke nødvendigvis, at Dennis Knudsen slipper for straf.

Overfor B.T. oplyser Østjyllands Politi nemlig, at sagen fortsat er under efterforskning.

Af samme årsag har politikredsen afvist at kommentere sagen yderligere, men bekræfter, at de modtog en anmeldelse om hærværk den skæbnesvangre fredag ved havnen i Aarhus.

Dennis Knudsen har ligeledes tidligere fortalt til B.T., at politibetjentene, der eskorterede ham væk fra færgen, oplyste ham, at han 'godt kan forvente forskellige tiltaler, blandt andet for hærværk'.

Selv var han ikke i tvivl om, at han ville være nødt til at møde op i retten.

»Ja, det skal jeg helt klart. Og jeg vil selvfølgelig tage den straf, hvis jeg bliver dømt. For jeg er kun et menneske, og klappen gik ned,« sagde kendisfrisøren da.

Molslinjen bekræftede også, at politiet var blevet tilkaldt og havde overtaget sagen, efter Dennis Knudsen havde forsøgt at 'tvinge sig med' på fredagens sidste færgeafgang mod Sjællands Odde.

Efterfølgende kom det ligeledes frem, at Molslinjens berørte medarbejdere – herunder en ung kvinde, der nær var blevet kørt ned af den rasende kendisfrisør – ville få professionel hjælp til at bearbejde oplevelsen.

»Vi har fire medarbejdere, som har været involveret i hændelsen. Efter grundige interne debriefinger er de alle blevet tilbudt nogen at tale med. Det har tre af dem takket ja til,« lød det fra Molslinjens kommunikationschef, Jesper Maack.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Dennis Knudsen.