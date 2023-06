Var det statsministeren, som var gæsten fra den ‘øverste, øverste øverste hylde’ ved Annette Heicks hemmelige middagsselskab på Bornholm?

Ikke, hvis man spørger Annette Heick. Men sikkert er det, at statsminister Mette Frederiksen i hvert fald var til stede på restaurant RÅ under Folkemødet på Bornholm.

Dermed fortsætter mystikken om de tilsyneladende hemmelige gæster.

Socialdemokratiet kunne onsdag ikke hjælpe B.T. med at finde frem til, hvorvidt statsministeren havde været forbi Huset RÅ for at nyde et måltid mad i den private spiseklub, som Annette Heick driver med sin mand, den tidligere kongehuskok Jesper Vollmer.

Men der er heldigvis hjælp at hente på Instagram.

Her har statsministeren, der er kendt for at være stor fan af de sociale medier, selv lagt et opslag op, hvor man ser hende på restaurant Huset RÅ.

'Tusind tak for en fuldstændig forrygende første dag på Folkemøde. Sluttede dagen med at fejre en helt særlig 80-års fødselar,' skriver Mette Frederiksen i opslaget, hvor hun også har lagt et billede op af sig selv og Poul Nyrup Rasmussen.

Den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen fyldte nemlig 80 år under Folkemødet, hvilket blev markeret med en fest – netop i Huset RÅ, som det også ses på billedet.

Torsdag har B.T. igen været i kontakt med Socialdemokratiet, som fortsat ikke ønsker at kommentere sagen.

B.T. har også været i kontakt med Poul Nyrup Rasmussen for at høre nærmere om hans fest og gæsteliste, men han havde desværre ikke tid til at tale.

»Jeg er lige på vej til et møde nu og skal til reception i Folketinget, så kan vi tales ved senere?« lød det venligt fra Nyrup Rasmussen, der dog desværre ikke var til at træffe, da B.T. forsøgte at kontakte ham senere.

Billeder fra Huset RÅ viser, at det var det sted, Poul Nyrup fejrede sin fødselsdag under Folkemødet.

Annette Heick har heller ikke lyst til at tale om hverken statsministeren eller Poul Nyrup Rasmussens fødselsdag.

Hun afviser dog, at det var den, hun henviste til, da hun under Folkemødet gæstede 'Det vi taler om' under Folkemødet og kom med de efterhånden så berømte ord:

»Der er meget stor diskretion, og det er der, fordi de gæster, der kommer hos os, er fra den øverste, øverste, øverste hylde i Danmark,« forklarede Heick, da hun fortalte, hvordan hun fik fjernet politikeren Rasmus Paludan ved sit hus i Allinge.

Til B.T. afviser Annette Heick dog, at det var gæsterne ved Poul Nyrup Rasmussens fødselsdagsfest, som hun mente kom fra den 'øverste, øverste, øverste hylde'.

Hun uddyber, at parret havde 400 gæster igennem i løbet af de tre dage, som Folkemødet varede, og at de gæster, hun hentyder til, ikke havde noget med nogen fest at gøre.

Eliteforsker Christoph Ellersgaard fra CBS, der blandt andet har kortlagt magteliten i Danmark, fortalte onsdag til B.T. at samfundets allerøverste top i Danmark normalt defineres som omkring 200 personer og typisk tæller Kongehuset, regeringstoppen, vigtige embedsmænd, ledere af vigtige interesseorganisationer samt lederne eller ejerne af nogle af Danmarks største eller mest betydningsfulde virksomheder.

Kongehuset holdt gallafest samme aften for den norske konge og dronning. Både kronprinsparret og dronning Margrethe deltog i gallamiddagen, og det samme gjorde flere direktører, blandt andet fra Lego, Grundfos og Dansk Industri.

B.T. har spurgt en række andre profilerede personer, der befandt sig på Bornholm, om de var til stede.

Både den nuværende amerikanske ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, og den tidligere ambassadør Rufus Gifford var begge til Folkemøde. De afviser begge, at de var på RÅ den aften.

Ligeledes afviser erhvervsmanden Martin Thorborg, multikunstnere Jim Lyngvild samt politikerne Pia Kjærsgaard, Inger Støjberg og Magnus Heunicke, at de var med til Annette Heicks hemmelige selskab.

