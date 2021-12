Kendismanageren Angela 'Angie' Kukawski er fundet myrdet.

Den 55-årige forretningskvinde var revisor for store navne som Kardashian-familien og Nicki Minaj og i sin tid også for Tupac Shakur, men 23. december blev Angela Kukawski fundet i bagagerummet på sin bil, stukket ihjel.

Det skriver Los Angeles Politi i en pressemeddelelse.

Her fortælles det, at kendisrevisorens kæreste, den 49-årige Jason Barker, er blevet anholdt under mistanke for at stå bag mordet.

»Betjentene formoder, at Barker slog offerett ihjel i deres fælles hjem i Sherman Oaks, placerede hende i hendes bil og kørte til Simi Valley,« står det i Californien-politikredsens udtalelse.

Tupac Shakur blev 25 år og døde, da han blev skudt fire gange af en endnu ukendt gerningsmand i et lyskryds i Los Angeles tilbage i 1996. Her ses mindehøjtideligheden for Tupac Shakur under Rock & Roll Hall of Fame-indsættelsesceremonien i 2017, hvor Alicia Keys optræder i den indflydelsesrige, afdøde rappers ære. Myrdede Angela Kukawski var reviserende manager for Tupac Shakur dengang. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Tupac Shakur blev 25 år og døde, da han blev skudt fire gange af en endnu ukendt gerningsmand i et lyskryds i Los Angeles tilbage i 1996. Her ses mindehøjtideligheden for Tupac Shakur under Rock & Roll Hall of Fame-indsættelsesceremonien i 2017, hvor Alicia Keys optræder i den indflydelsesrige, afdøde rappers ære. Myrdede Angela Kukawski var reviserende manager for Tupac Shakur dengang. Foto: LUCAS JACKSON

Angela Kukawski blev meldt savnet 22. december, og dagen efter fandt politiet hende død i bagagerummet på sin parkerede bil i det californiske forstadsområde.

Overfor Fox News bekræfter distriktsanklagemyndigheden, at Jason Barker er sigtet for to forhold: Mord og tortur.

De udtaler, at Barker myrdede Angela Kukawski »på ulovlig vis og med intentionen om at foranledige ondskabsfuld og ekstrem smerte og lidelse med et mål om hævn, afpresning, overtalelse, samt at påføre alvorlig kropslig skade med et sadistisk formål,« lyder det fra Los Angeles-distriktets anklagemyndighed.

Derudover har The Los Angeles Times fået indsigt i en strafferetlig klage i sagen, der beskriver, at kendisrevisoren døde af »skarpe og stumpe kraftskader på hoved og nakke, samt kvælning.«

Angela 'Angie' Kukawski var manager for store kendisnavne som det tidligere ægtepar Kim Kardashian og Kanye West. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Angela 'Angie' Kukawski var manager for store kendisnavne som det tidligere ægtepar Kim Kardashian og Kanye West. Foto: DANNY MOLOSHOK

Ifølge Variety havde Angela Kukawski en succesfuld karriere som økonomisk reviserende manager for de rige og berømte gennem bureauet Boulevard Management i Los Angeles-området Woodland Hills. Her var hun forretningsmanager for Nicki Minaj, Kanye West og Kardashian-Jenner-familien, ligesom hun også havde repræsenteret den afdøde rapper Tupac Shakur.

Overfor TMZ har Kardashian-Jenner-familien delt en udtalelse i kølvandet på managerens bortgang.

»Angela var i sandhed den bedste. Hun bekymrede sig om os alle sammen og fik umulige ting til at ske. Hun vil blive savnet dybt, og vi sender vores dybeste kondolencer til hendes familie og nære i denne svære tid,« lyder det fra kendisfamilien.

Angela Kukawski efterlader sig fem børn.