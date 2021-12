I Danmark er opbakningen til Kongehuset enorm høj. Men sådan har det ikke altid været. Da Dronningen blev regent i 1972, havde hun halvdelen af befolkningen mod sig.

I et nyt afsnit af TV 2-dokumentaren 'Et liv som dronning' ser dronning Margrethe tilbage og fortæller, hvordan det var at regere Danmark de første år.

»Selvfølgelig var jeg usikker i de første år. Jeg var altid anspændt. Om jeg kunne være min indsats bekendt,« siger Dronningen i dokumentaren.

Da kong Frederik døde i begyndelsen af 1972, var det midt i en tid med store forandringer i det danske samfund. Det var under hippietiden og Christianias storhedstid, hvor mange unge mennesker var meget venstreorienterede.

I gamle dage røg Dronningen også på billedet. Det stoppede hun med i 2006. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere I gamle dage røg Dronningen også på billedet. Det stoppede hun med i 2006. Foto: JØRGEN JESSEN

Det gjorde, at kun halvdelen af danskerne bakkede op om monarkiet. Det står i skarp kontrast til i dag, hvor hele 84 procent af danskerne siger, at de i høj eller nogen grad værdsætter det danske kongehus.

»Det jeg tænkte på var, at nu skulle jeg gerne kunne løfte arven fra ham. Det spillede en meget større rolle, end hvordan man opfattede mig direkte,« fortæller Dronningen, der gennem sin regeringstid har oplevet stigende støtte i befolkningen.

Da Dronningen blev regent, fik hun da også politiske betændte spørgsmål under pressemøder. Det var Dronningen selv, der valgte at begynde at afholde pressekonferencer, men det betød bestemt ikke, at hun altid kunne svare.

»Jeg var rystende nervøs,« fortæller Dronningen.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik med Berlins borgmester, Michael Müller, foran Brandenburger Tor. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe og kronprins Frederik med Berlins borgmester, Michael Müller, foran Brandenburger Tor. Foto: Mads Claus Rasmussen

I 1972 blev hun eksempelvis spurgt, hvad hendes holdning var til fri abort – et af tidens mest kontroversielle emner.

»Det er et spørgsmål, der er på vej ind i den politiske debat. Og jeg føler, at det ikke er et spørgsmål, jeg skal udtale mig om i øjeblikket,« sagde Dronningen dengang.

I dag forklarer hun, at der faktisk ikke er grænser for, hvad man kan spørge hende om.

»Hvis jeg tydeligt kan fornemme, at det har noget politisk over sig, så siger jeg: 'Ved De hvad, det hører ind under politik, og det skal De ikke spørge mig om'. Fordi der er en regering, som har en politik, men de forskellige politiske partier har jo hver deres agenda, og det skal man ikke som statsoverhoved i et land som Danmark blande sig i,« fortæller dronning Margrethe.