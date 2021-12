Kanye West har ikke lagt skjul på, at han vil have Kim Kardashian tilbage.

Problemet for den verdensberømte rapper er bare, at interessen ikke er gengældt.

De seneste måneder er Kanye West kommet med flere offentlige erklæringer om, at han vil vinde Kim Kardashian tilbage, selvom de er separeret og blot mangler de sidste detaljer for at få fuldendt skilsmissen – alt imens Kim Kardashian har haft travlt med angiveligt at date komikeren Pete Davidson.

Nu gør rapperen så nok et ihærdigt forsøg for – helt bogstavelig talt – at komme tæt på sin eks.

Ifølge Daily Mail har han nemlig købt et godt 30 millioner dyrt hus i Los Angeles' eksklusive Hidden Hills-område.

Og hvem bor lige på den anden side af vejen?

Jo, det gør såmænd Kim Kardashian, og det er i det hus, som det daværende par købte tilbage i 2014 for 131 millioner kroner.

I det nye hjem får 44-årige Kanye West hele 3651 kvadratmeter at boltre sig på, så der er god plads, når han og Kim Kardashians fire børn kommer på besøg.

Og han ville være helt sikker på, at han fik boligen. Han har nemlig betalt hele 2,7 millioner mere end udbudsprisen.

Dette huskøb må dog siges at være i den beskedne ende, når vi sammenligner med det, han foretog sig i september.

Her smed han imponerende 376,5 millioner kroner efter et palæ i Malibu.

Om Kanye West har købt den nye bolig som endnu et forsøg på at vinde sin ekskone tilbage, eller om han blot ønsker at være tættere på sine fire børn, står ubesvaret hen, men det ikke ligefrem en hemmelighed, at han langt fra anser forholdet som værende slut.

»Vi er ikke engang skilt endnu. Jeg vil have, at vi er sammen igen,« sagde han således tilbage i november i i podcasten 'Drink Champ'.

I december delte han så en artikel på sine sociale medier, hvor han blev citeret for udtalelsen om, at Gud kan føre ham og ekskonen sammen igen.

Ifølge de skilsmissepapirer, som kun mangler en dommerundskrift, er Kim Kardashian dog ikke i tvivl om sin beslutning.

»Ingen rådgivning eller forsøg på forsoning kan hjælpe os,« står der i dokumentet, der er underskrevet af Kim Kardashian.

Kim Kardashian skriver videre, at hun i lang tid har ønsket en skilsmisse, men Kanye West ville ikke lade det ske.

»Kanye West og jeg fortjener begge muligheden for at komme videre i vores nye liv. Derfor ønsker jeg, vi snarest kan blive skilt,« står der i dokumentet.