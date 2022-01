2022 er et år fuld af nye begyndelser for den tidligere kulturminister, Joy Mogensen.

Hun er netop blevet mor til en lille søn. Men hun har også købt et nyt hus og lagt spor ud til et karriereskifte. Det sidste først …

For to år siden var Joy Mogensen gravid første gang. Kort inden fødslen mistede hun datteren, Sarah. Sorgen var medvirkende til at hun i august måned sidste år valgte at sige op som minister i Mette Frederiksens regering for at hellige sig sin anden graviditet.

»I løbet af de sidste to år er jeg blevet minister, jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af Corona i to ministerier, der blev overvældet af pandemien. Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud,« skrev hun dengang i et opslag på Facebook.

De følgende måneder har hun plejet sin voksende mave, men i oktober måned kom det frem, at hun også var klar til at barsle med et andet projekt. Sammen med sin mangeårige ven og tidligere kæreste, Jens Müller, har Joy Mogensen oprettet et selskab, der fremover skal drive vandrehjemmet, Danhostel, på Roskilde havn.

Ifølge CVR-registeret står begge som ejere, men hvor Jens Müller hæfter for 70 procent, står Joy Mogensen med 30 procent af selskabet. Den fordeling kommer til at afspejle sig i deres fremtidige hverdag.

I de kommende måneder vil den tidligere borgmester i Roskilde hellige sig barslen med sin nyfødte søn, Markus Flemming Mogensen, der kom til verden den 17. december. Mens Jens Mûller den 3. januar tiltrådte i sin nye stilling som forpagter af vandrerhjemmet. Det kan man læse på Danhostels Facebook side.

Den 41-årige Joy Mogensen udelukker dog ikke, at også hun i fremtiden kommer til at give en hånd med, når gæsterne skal serviceres.

I et interview med Sn.dk sagde hun før jul sådan her om sit karriereskifte:

»Der var en, der sagde til mig, at det da var noget af en deroute, hvis jeg skulle lave noget på et vandrerhjem, men sådan har jeg det slet ikke! Tænk, hvis jeg kunne møde ind hver morgen på et så fantastisk sted som Roskilde Havn, og hvis der så er problemer med, at der ikke er nok sengetøj, kan man ordne det med at køre ud på dampvaskeriet og hente noget sengetøj – og så er det ordnet! Hold da helt ferie. Jeg hører også, at ‘så skal jeg høre på alle de turister, der brokker sig’, og jeg siger: ‘ja, men har du prøvet politikere?’,« siger hun i interviewet, hvor hun dog afslører, at hun ikke har forladt politik for altid, men for nu.

Vandrehjemmet bliver ikke den eneste matrikel de to venner i fremtiden kommer til at dele. Ifølge Sn.dk har parret netop skrevet under på endnu en fælles købsaftale, nemlig af et byhus i Roskilde.