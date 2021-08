I flere måneder har fyrstinden af Monaco, Charlene, opholdt sig i Sydafrika grundet en infektion, som hun pådrog sig i marts i forbindelse med en rejse, der var et led i en kampagne for bevarelsen af vilde dyr.

Nu ser det dog ud til, at der er lidt lys for enden af tunnelen.

I hvert fald fortæller hun om sine planer om hjemrejse til Hello Magazine, hvilket er første gang fyrstinden sætter ord på den del.

Lige nu håber hun på, at hun kan rejse hjem til Monaco i løbet af Oktober. Dermed kommer 'mareridtet' til at have stået på i over et halvt år.

Dette billede blev sendt ud i forbindelse med, at parret offentliggjorde deres forlovelse i 2010.

»I første omgang skulle jeg have været her i 10-12 dage, men desværre havde jeg et problem med at få udlignet trykket i mine ører, og jeg fandt ud af gennem lægerne, at jeg havde en bihulebetændelse. En alvorlig en vel at mærke,« siger hun i et sydafrikansk radioprogram ifølge Hello Magazine.

Før hun kan komme hjem, skal den 43-årige fyrstinde gennemgå endnu en operation, og derefter er hun efter planen i stand til at tage hjem til sin familie.

En familie som hun selvsagt har savnet meget. Noget hun satte ord på i et Channel 24-interview nogle uger tilbage.

»Det har været en meget svær tid for mig. Jeg savner min mand og mine børn så meget. Det som var sværest for mig var, da læge-teamet sagde, at jeg ikke kunne komme hjem til vores ti-års bryllupsdagsfejring,« sagde hun på daværende tid i interviewet med det sydafrikanske medie.

Hende og hendes mand, fyrst Albert, mødte hinanden i 2000. I 2010 blev de gift. Sammen har de to børn. Tvillingerne prinsesse Gabriella og prins Jacques på seks år.