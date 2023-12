Egentlig er han kendt for at have bygget et datingimperium i Mellemøsten. Så kendt, at den danske udgave af Euroman har skrevet om ham. De seneste uger har han dog mest været kendt for at være manden, der rejste med Elvira Pitzner til Dubai.

Siden blev han anholdt, og nu er han – ligesom Elvira Pitzner – tilbageholdt i ørkenstaten. Mortada Haddas bror fortæller nu for første gang til Berlingske, hvordan hans lillebror har det.

Og han har det godt – trods omstændighederne.

»Mortada og Elviras sag er tæt forbundet, for når den ene side er anklaget for utroskab, er der naturligvis en anden part, der også bliver anklaget, og hver part har sin egen rettergang,« skriver storebroderen Ahmad Haddad til Berlingske.

Han fortæller også, at familien har tæt kontakt med Mortada Haddad, og at man arbejder 'produktivt på den juridiske front'.

Mortada er født i Iran, men har sammen med sine forældre boet i Danmark, siden han var helt lille. Han er uddannet fra CBS i Danmark og har opnået stor succes i kærlighedsindustrien, hvor han sammen med sin storebror har skabt et sort datingimperium i Mellemøsten, hvilket har indbragt 35-årige Haddad millioner.

De to brødre ramte tilsyneladende en guldgrube:

»Det eksploderede på ingen tid. Det første år omsatte vi for omkring tre millioner kroner. Det gik så stærkt,« har han tidligere fortalt til Euroman.

Her fortalte han også, at der ikke er så meget forskel på selve processen i dating, hvor man lærer hinanden at kende, i henholdsvis Vesten og Mellemøsten, men at der er strengere krav i Mellemøsten med hensyn til billeder – samt at ordet 'kærester' ikke bruges på deres datingapps. I stedet bruger man ordene 'venskab', 'ægteskab' eller 'midlertidigt ægteskab'.

Og lige netop den forskel på tilgangen til ægteskab og kærester er helt central i den sag, som Elvira Pitzner og Mortada Haddad nu er havnet i.

Det var i slutningen af november, at Elvira Pitzner og Mortada Haddad blev anholdt og afhørt, efter Elviras Pitzners ekskæreste, Milad Saadati, som hun har indgået et islamisk ægteskab med, anmeldte hende for utroskab. Det skete som følge af, at hun var taget til Dubai sammen med Mortada Haddad, som Saadati hævder, at Pitzner har et forhold til.

Elvira Pitzner og Mortada Haddad blev efterfølgende varetægtsfængslet og sidenhen løsladt, men tilbageholdes altså fortsat i Dubai, hvor deres pas er inddraget.

Angiveligt afventer den danske influencer, at hendes sag kommer for en dommer, omend det har været svært for danske medier at finde frem til, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Ahmad Haddad tror, at det vil komme hans bror til gode, at han rent professionelt er god til at 'håndtere komplekse udfordringer'.

Han fortæller dog også til Berlingske, at familien Haddad modsat familien Pitzner ikke har følt samme behov for en stor mediedækning, da de ser sagen som et 'privat anliggende'.

Han tilføjer dog, at Mortada Haddad er taknemmelig over at være dansk statsborger, og at han er taknemmelig for den konsulære bistand, som de har fået fra Danmark, som er på lige fod med den, som Elvira Pitzner har fået.

B.T. talte mandag med den danske advokat Thomas Friis Nielsen, der ejer Friis Advokatfirma i Dubai, der fortalte, at det kan være fornuftigt, hvis familiemedlemmer holder sig tilbage med kritikken af Dubai offentligt.

»Hvis man får politikerne ind i sagen, og de tager nogle snakke med regeringen, og man kan håndterede det på en ordentlig måde – med et diplomatisk pres uden for medierne, så vil det helt klart kunne have en positiv virkning. Men hvis man bare taler dårligt om Dubai i medierne, så vil det ikke have nogen positiv effekt,« forklarede han.