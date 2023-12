Ydmyget, afklædt og bedt om at ligge på en beskidt madras i tre dage. Sådan lød nogle af detaljerne i det opslag, Katerina Pitzner valgte at dele om sin datter Elvira Pitzner, der de seneste uger har været tilbageholdt i Dubai anklaget for utroskab.

Men det er en helt forkert måde at gøre det på, lyder det fra den tidligere folketingspolitiker Naser Khader. Advokat med kendskab til Dubai giver ham ret.

'Jeg ved ikke ret meget om den sag (diamant-familien i Dubai), men jeg kender den arabiske verden – og begreberne ære og skam. Moren skader datterens sag ved at sige så meget til de danske medier,' skriver Khader blandt andet mandag eftermiddag på Facebook.

Naser Khader, hvis forældre er af palæstinensisk og syrisk oprindelse, er selv vokset op med islam og har derfor et godt kendskab til både religionen og den arabiske verden.

Han har for nylig valgt at sige farvel til islam for i stedet at blive præst i folkekirken – en beslutning han tog, efter han i 2022 blev anklaget for at have krænket fem kvinder, hvilket førte til, at han blev smidt ud af Det Konservative Folkeparti.

Ifølge den danske advokat Thomas Friis Nielsen, der er ejer af Friis Advokatfirma i Dubai, er Khaders kritik af Elvira-sagen ikke helt ved siden af.

»Det er rigtigt, at man i De Forenede Arabiske Emirater kigger meget på, hvad der bliver sagt i medierne, og man kigger meget på, at man har et godt omdømme i medierne.«

»Hvis der er nogen, der siger noget negativt om deres land, er det noget, som de godt kan blive ret stødt over. Så jeg vil også tro, at det kan have en skadelig virkning, at familien udtaler sig negativt. Der er de lidt mere ømskindede end i Danmark.«

Katerina Pitzner har i løbet af sagen ikke givet større interview til de danske medier, men har givet mindre kommentarer og har delt flere opdateringer på Instagram, som er blevet citeret i medierne.

Foruden at fortælle om de barske vilkår, som hendes 26-årige datter blev udsat for, da hun blev anholdt og afhørt, så har Katerina Pitzner i sit opslag på Instagram også langet kraftig ud efter Dubais og landets syn på kvinder.

'Vi er oppe mod et system i en stat, der giver mænd våben mod kvinder, der kan ødelægge dem for altid. Her anerkender man ikke kvinders ret til frihed og ligeværdighed, ' skrev hun blandt andet.

Hun afsluttede sit opslag med at bønfalde Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) om at hjælpe Elvira.

Ifølge Naser Khader kan det være farligt at kaste sig ud i den slags kritik

Katerina Pitzner har kritiseret Dubai. Og det er ikke så smart, mener Naser Khader. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Katerina Pitzner har kritiseret Dubai. Og det er ikke så smart, mener Naser Khader. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

'Dubai/Emiraterne følger med i, hvad der bliver sagt og skrevet om dem i de vestlige medier. Efter de udtalelser bliver Dubai/Emiraterne nok stædige. Sagen kan nu trække ud. Sådan en sag løses bedst og hurtigt diplomatisk uden medieindblanding,' skriver han.

Og den vurdering er Thomas Friis Nielsen enig i:

»Hvis man får politikerne ind i sagen, og de tager nogle snakke med regeringen, og man kan håndterede det på en ordentlig måde – med et diplomatisk pres uden for medierne, så vil det helt klart kunne have en positiv virkning. Men hvis man bare taler dårligt om Dubai i medierne, så vil det ikke have nogen positiv effekt,« siger han.

Det var i slutningen af november, at Elvira Pitzner blev anholdt og afhørt, efter hendes ekskæreste, som hun har indgået et islamisk ægteskab med, anmeldte hende for utroskab.

Elvira Pitzner blev efterfølgende varetægtsfængslet den 1. december, men er sidenhen blevet løsladt, men tilbageholdes fortsat i Dubai, hvor hendes pas er inddraget.

Angiveligt afventer den danske influencer, at hendes sag kommer for en dommer, omend det har været svært for danske medier at finde frem til, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Sagen har også vakt stor politisk interesse i Danmark, hvor flere politikere har bragt sagen på banen.

Senest var det mandag Nye Borgerliges Pernille Vermund (NB), der langede ud efter Elvira Pitzner:

'Elvira Pitzner har levet af at promovere sit glamourøse liv i Dubai. Nu betaler hun prisen. Den barske sandhed om livet som kvinde under islamiske regler udstilles på ægte reality-manér. Lad det tjene til skræk og advarsel,' lød fra Vermund.

Ifølge Thomas Friis Nielsen er det svært at vide, hvor Elvira Pitzners sag præcis står nu:

»Vi ved ikke rigtigt, hvor sagen står. Jeg kan forestille mig, at de stadig venter på nogle retsmøder, hvor der skal fremlægges nogle beviser, og så venter man derefter på, at en dommer skal afsige dom. Eventuelt kan parterne også inden indgå et forlig«, siger han og tilføjer, at der dog sagtens kan gå et stykke tid, inden dommen afsiges.

Katerina Pitzner oplyste søndag, at hun ville rejse hjem fra Dubai for at 'samle kræfter'.