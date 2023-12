Katerina Pitzner tager nu hjem fra Dubai, da hun ikke føler, at hun gøre mere for sin datter i ørkenstaten.

Men hun har ikke opgivet kampen for at få sin datter tilbage til Danmark, skriver hun i et opslag på Instagram.

Elvira Pitzner blev anholdt under en ferie i Dubai, hvor hun er anklaget for utroskab af hendes tidligere kæreste Milad Sadaati, der står bag anmeldsen.

Det førte til, at diamantdatteren blev anholdt og fængslet i Dubai. Under den tilbageholdelse blev hun ydmyget, skriver Katerina Pitzner på Instagram.

»Men tror du ikke, at hun selv tænkte på det, da hun blev umyndiggjort, ydmyget og bedt om at afklæde sig op til flere gange og undersøgt i alle kropsåbninger uden ret til en advokat eller et opkald? Tror du ikke, at hun tænkte på det, da hun lå 3 døgn på en tynd beskidt madras på gulvet, fængslet i et rum med over 200 kvinder?« skriver Katerina Pitzner.

Opdateres.