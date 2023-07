To års familiestrid om Valdemars Slot har sat sit præg på forholdet mellem hende og hendes storesøster, Caroline Fleming. Og det har været hårdt for familien, lyder det fra Louise 'Duddi' Albinus.

Men nu er det hendes navn, der står på skødet, og det er hendes ansvar at føre arven videre. Et projekt med mange udfordringer. Men sammen med sin mand har hun lagt en plan - også for, hvordan deres egne to døtre en dag skal arve det gamle kongeslot.

»Det er en ny cirkel, der bliver formet nu. Det er simpelthen så dejligt.«

Sådan lyder det fra en glad og afslappet Louise 'Duddi' Albinus, mens hun sidder i den gamle spisesal på det knap 400 år gamle slot.

Louise Iuel Albinus sammen med sine døtre, Marie-Louise og Elisabeth Rose, samt med sine to gudbørn, Alfred og Winston. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Hun har trukket nogle af de gamle stole ud ved det antikke bord, som er nogle af de få ting, der er tilbage på slottet efter først balladen om slottet og dernæst om inventaret.

»Sådan er det her på Valdemars Slot. Tingene bliver brugt,« smiler hun, mens tonerne til Kim Larsen buldrer ud af højttalerne i slotsparken. Efter en ufrivillig pause på fire år – først grundet corona og dernæst grundet familiestridigheder - har slottet atter inviteret til den årlige sommerkoncert.

Til tonerne af 'Køb Bananer' virker de seneste to års ballade mellem hende og hendes kendte storesøster næsten glemt. Men også kun næsten. For 'Duddi', som hun helst vil kaldes, lægger ikke skjul på, at det har været nogle frygtelige år.

»Det sværeste har været uvisheden, om det ville lykkes. Det med, hvor mange flere kampe man skulle tage? Hvornår stopper det? Og selvfølgelig også at se, at ens børn bliver taget fra deres vante rammer, og at man flytter teltpælene op,« siger hun om familiestriden, der skrev sig ind i danmarkshistorien, da det gamle slot endte med at næsten at ryge ud af Louise ‘Duddi’ Albinus gamle, adelige slægt.

44-årige Louise 'Duddi' Albinus er blevet slotsfrue. Nu er det hendes ansvar at beholde Valdemars Slot i familien. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Børnene vender vi tilbage til. Først et oprids af balladen, der begyndte tilbage i 2017, da lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff døde. Forinden havde der været en del usikkerhed om slottets fremtid.

Ofte går godser og slotte i adelige familier i arv til den førstefødte søn, men da Niels Krabbe Iuel- Brockdorff kun havde to døtre, var det hans førstefødte, Caroline Fleming, der fik slottet.

Hun købte det tilbage i 2003, mens hun var gift med den britiske rigmand Rory Fleming, men solgte det allerede i 2011 tilbage til sin far.

Derefter var det meningen, at Caroline Flemings ældste søn, Alexander Fleming, skulle arve slottet, men efter lensbaronens død takkede den dengang umyndige drengs forældre angiveligt nej tak til arven.

Nye tider er over Valdemars Slot, hvor der igen var koncert. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Dermed endte Caroline Fleming og Louise 'Duddi' Albinus med at overtage slottet i fællesskab. Men kort inde i det fælles ejerskab opstod der ballade om et regnskab. De to søstre blev så uenige, at selskabet bag slottet kom under tvangsopløsning, og slottet endte med at blive sat til salg.

Det lykkedes i ellevte time 'Duddi' at købe slottet tilbage. Men dermed var kampen ikke slut. For det var Alexander Fleming, der ejede alt indboet, og han valgte at sætte det hele til salg.

Louise 'Duddi' Albinus har siden forsøgt at købe mange af historiske malerier og andet inventar tilbage, på de auktioner, der er blevet holdt. Flere gange har hun ladet følelserne få frit løb, når det enten glippede eller lykkedes hende at sikre et af de uerstattelige gamle malerier af hendes forfædre.

»Jeg tror, at det med ejerskab eller ordet, det er meget singulær. Og derfor sker der familiesplittelser om alt fra en ske til en virksomhed til et hus,« siger hun.

Den store spisesal på Valdemars Slot, som ser helt museumagtig med, men som stadig bliver brugt af familien. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Det er desværre noget, som jeg tror, at alle familier oplever i lille eller stor skala. At det er gået så åbenlyst galt med Valdemars Slot, har været forfærdeligt, men man er jo ikke den eneste, der har prøvet det,« tilføjer hun.

Forholdet til sin søster Caroline Fleming bryder hun sig ikke om at komme nærmere ind på, men hun lægger ikke skjul på, at det er så dårligt, at de for nuværende ikke længere har kontakt.

Flere af de indkøbte malerier ligger fortsat indpakket rundt omkring på slottet. For Louise 'Duddi' Albinus, der selv har et tæt forhold til slottet, bor der ikke for tiden. Og derfor har hun endnu ikke nået at sætte dem op.

Sammen med sin mand, Nikolai Albinus, og parrets to døtre var hun ellers flyttet til Tåsinge for at være tættere på sin far, da han blev syg.

De seneste år har været hårde for Louise 'Duddi' Albinus og hendes familie. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

De bosatte sig i en af de mange udlejningsejendomme tilhørende slottet, og døtrene kom også i den lokale skole, hvor Louise 'Duddi' Albinus selv havde gået i sine yngre år.

Men da balladen om slottet i 2019 begyndte at vise sig, hev familien teltpælene op og flyttede til Nordsjælland.

»Det var frivilligt, men det var for at beskytte dem (døtrene, red.). For jeg vidste godt, hvor det ville ende. Jeg ville beskytte dem, og det ville jeg til hver en tid gøre. Der er jeg mor løve,« forklarer hun.

Hvad ville du beskytte dem fra? Balladen om slottet?

»Ja, fra balladen, og også fra, hvad nu hvis det ikke lykkedes os at få slottet,« siger hun, og fortæller, at hendes døtre godt ved, hvor vigtigt slottet er for hende og familien.

Louise 'Duddi' Albinus har købt en del af de originale malerier tilbage på auktioner. De er dog endnu ikke kommet op at hænge på væggene endnu. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Ja, jeg har det jo helt inde i rygraden. Jeg ville ikke engang vide, hvordan jeg ville have det, hvis det ikke lykkedes. For jeg havde det bare sådan, at det skulle lykkes,« siger hun og tilføjer, at det også handler om alt det, som hendes far havde gjort for slottet.

»Han overtog efter sin far, og han overtog en ruin. Der var hul i loft og gulvene i riddersalen. Men min far dedikerede hele sit liv til at bevare slottet.«

Ifølge Louise 'Duddi Albinus er overtagelsen af Valdemars Slot et livsprojekt.

»Hver generation tager deres etape. Far var nok den, der virkelig, virkelig renoverede, og derfor står det så sundt, som det står i dag,« siger hun. Hun forklarer, at sammen med sin mand påtager hun sig at sætte alle udlejningsejendommene i stand, mens hendes døtre så måske får tjansen med at sørge for slottets 68 vinduespartier, når de en dag arver herligheden.

For selvom parrets døtre endnu blot er 11 og 12 år, så er der ikke tale om, hvis de skal arve, men når de skal arve. For planen er klar. Og striden med hendes egen søster, har ikke afskrækket hverken Louise 'Duddi' Albinus eller hendes mand fra at sende Valdemars Slot videre i arvefølgen.

»Nej, for Nikolai og jeg har talt meget om, at Valdemars Slot skal blive en form for kulturhus. Det er min drøm med kunstudstillinger og musik, så det bliver en sund og fornuftig familiedrevet virksomhed. En kulturarv, der bliver bevaret, men så pigerne får plantet et frø allerede nu med musik og kunst og arkitektur, så det bliver bevaret og videregivet,« siger den nye slotsfrue, der selv har en bachelorgrad i kunst og historie i bagagen.

Hver generation skal tage sin del af slæbet, når man arver et slot. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Ejerstrukturen er der også en plan for. Det er meningen, at de to døtre en dag skal arve slottet som fælleseje.

Har I gjort jer nogen tanker om, hvorvidt der kan opstå splittelse på ny, hvis jeres døtre skal arve det sammen?

»Vores piger elsker at være her, og de har et virkelig, virkelig dejligt forhold til hinanden. Og jeg er slet ikke bange for, at det, der er sket mellem mig og min søster, skal ske mellem mine to piger. Det er jeg slet ikke bange for,« forklarer Louise 'Duddi' Albinus, der også har planer om at flytte tilbage til Valdemars Slot en dag.

Men for døtrenes skyld bliver de foreløbigt boende, så de ikke skal skifte skole igen.

Louise 'Duddi' Albinus på sin bryllupsdag med sin far ved sin side. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix

»De er jo blevet flyttet rundt meget i det her, og indtil vi får lidt ro her - og lidt flere møbler, så er det det setup, som vi kører, « siger hun og forklarer, at hun selv pendler mellem Nordsjælland og Tåsinge, og at familien tilbringer sommerferien og andre ferier på slottet.

Bekymrer det dig, at du nu står med den tunge forpligtelse om at drive familien-slottet videre?

»Ærligt nej. Jeg er så lettet og så stolt over, at vi er nået så langt. Nu er dagen kommet, hvor vi kan åbne op, og det er så fedt,« siger hun, mens hun kigger ud over den den fyldte slotshave. 5.000 gæster endte med at køb billet til koncerten, hvor både Malte Ebert, Burhan G, Drew Sycamore og Thomas Helmig stod på plakaten.

Der er kun én ting, som Louise 'Duddi' Albinus ærgrer sig over – og det er, at hendes far ikke er her til at opleve det.

»Jeg er glad for, at han ikke oplevede de to år ( med strid, red.), men jeg er rigtigt rigtig ked af, at han ikke er her nu for at se, hvordan det går,« siger hun.