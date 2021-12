Det var åbenbart ekskæresternes tur til at forsøge at hjælpe hinanden, da forsvaret fredag for anden dag afhørte karaktervidner i 'Ghislaine Maxwell'-retssagen.

I hvert fald skabte det stor opmærksomhed, da Epsteins nu 60-årige svenske ekskæreste - en tidligere Miss Sverige - der nu er gift med en milliardær, satte sig i vidnestolen.

»Så du nogensinde nogen seksuel kontakt mellem Hr. Epstein og..,« forsøgte Ghislaine Maxwells forsvarsadvokat sig.

Men længere nåede forsvarsadvokaten ikke, før en af anklagerne råbte 'protest', og spørgsmålet blev stoppet, skriver Inner City press, der blogger på Twitter fra retten.

Eva Andersson er her tegnet i retten af tegneren Jane Rosenberg. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Eva Andersson er her tegnet i retten af tegneren Jane Rosenberg. Foto: JANE ROSENBERG

Efter en diskussion med dommeren endte forsvaret med at gå videre til et andet spørgsmål.

Eva Andersson-Dubin mødte Jeffrey Epstein i 1981, da hun var 20 år gammel, og de var kærester i 11 år. Hun har tidligere været Miss Sverige, og er nu gift med milliardæren Glenn Dublin.

Parret har været gift i 28 år, bor i New York og har tre voksne børn, og Eva Andersson-Dubin lod sig villigt afhøre som karaktervidne for Maxwell og Epstein. Sidstnævnte havde hun i mange år så tæt kontakt med, at hendes børn kaldte ham for 'onkel Jeff', fortalte hun.

At Eva Andersson-Dubin og Epstein var nære venner, kom allerede frem i sagen fra 2007 i Florida, hvor Epstein også var tiltalt for at have udnyttet mindreårige, men hvor han efter et forlig slap med 13 måneders fængsel for at tilstå bare et enkelt forhold.

Eva Andersson i retten, hvor man også kan se Ghisliane Maxwell. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Eva Andersson i retten, hvor man også kan se Ghisliane Maxwell. Foto: JANE ROSENBERG

Dengang sendte Eva Andersson-Dubin ifølge Independent en karakterbeskrivelse, hvor hun beskrev Epstein som: 'Jeg kunne ikke ønske mig en bedre ven eller gudfar til mine børn'.

Sidenhen er Dubin-parret blevet beskyldt for at have kendt til Epsteins misbrug af unge kvinder, hvilket de har afvist.

»Dubins var forfærdede over og fuldstændig uvidende om Jeffrey Epsteins usigelige opførsel. De afviser kategorisk beskyldningerne og har beviser, der modbeviser dem«, udtalte en talsperson for parret tidligere på året.

Forsvaret har oplyst, at de vil afhøre op til 35 vidner i løbet af torsdag og fredag. Eva Andersson-Dubin var forsvarets sjette vidne.

Eva Andersson-Dubin ankommer her til retten. Foto: JEENAH MOON Vis mere Eva Andersson-Dubin ankommer her til retten. Foto: JEENAH MOON

Og forsvaret var åbenbart ikke kun interesserede i hende. Hun blev også spurgt, om hun kunne huske en anden af Epsteins tidligere kærester, Francis Jardine. Det kunne hun godt.

Desuden blev hun spurgt, om hun nogensinde havde deltaget i gruppesex med et af de vidner, der har anklaget Ghislaine Maxwell for at være Epsteins medsammensvorne. Dubin benægtede, at hun havde været med i gruppesex med vidnet ‘Jane’.

Et andet af fredagens vidner var 47-årige Ms. Healy, der arbejdede for Epstein tilbage i 1996. Også hun blev spurgt, om hun havde deltaget i seksuelle gruppemassager med vidnet 'Jane', hvortil hun svarede:

»Absolut ikke.«

Ghislaine Maxwells ældre søskende, Isabel Maxwell og Kevin Maxwell, følger sagen i New York. Foto: DIEU-NALIO CHERY Vis mere Ghislaine Maxwells ældre søskende, Isabel Maxwell og Kevin Maxwell, følger sagen i New York. Foto: DIEU-NALIO CHERY

Derefter overtog anklageren vidnet og spurgte, om hun nogensinde havde fløjet med Epsteins private fly kaldet 'Lolita-expressen', hvor mange af overgrebene fandt sted.

»Nej,« det havde vidnet aldrig, forklarede hun.

Sagen mod 59-årige Ghisliane Maxwell begyndte den 29. november og forventes at vare seks uger. Hun er anklaget for blandt andet grooming af mindreårige kvinder samt for menneskehandel dem med sex for øje.

Efter anklagerne i to uger har fremlagt deres sag, har det i denne uge været forsvarernes tur til at indkalde vidner. Det har de benyttet til at finde karaktervidner, der enten kunne undergrave de anklagende vidners troværdighed - eller til at opbygge Maxwells karakter.