Den britiske skuespiller Benedict Cumberbatch har mistet sin ældre søster.

I syv år har Tracy Peacock ifølge sin bror ‘kæmpet mod kræft’. En sygdom der nu har krævet hendes liv.

Det bekræfter skuespilleren overfor Daily Mail.

Hidtil har det ikke været offentligt kendt, hverken at Tracy Peacock var syg, eller at hun nu er død.

Benedict Cumberbatch med sin kone, Sophie Hunter, på den røde løber i oktober måned.

Men nu sætter den 'Spiderman'-aktuelle Benedict Cumberbatch ord på tabet af sin søster:

»Hun havde intet med denne verden at gøre. Hun var markant anderledes,« har han sagt og beskriver det som 'forfærdeligt', at hun nu er væk.

I denne uge var Benedict Cumberbatch til premiere på sin nyeste film Spiderman 'No Way Home' i Los Angeles.

Den 45-årige Cumberbatch og den 62-årige Peacock voksede op sammen og har samme mor, skuespilleren Wanda Ventham på 86 år.

Men hvor Sherlock Holmes-skuespilleren er søn af Timothy Carlton, der også er skuespiller, var Tracy Peacocks far Wanda Venthams første ægtemand, James Tabernacle.

Benedict Cumberbatch beskriver sin søster som en ‘brilliant god kunstner’, men hvor han selv er gået i sine forældres fodspor og er blevet skuespiller, var hun maler. Blandt andet restaurerede hun billeder og rammer, men hun malede også selv, fortæller han til avisen.