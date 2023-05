For seks år siden tjente han et stort millionbeløb, da han solgte godset Løndal for mellem 100 og 150 millioner kroner. Nu kan erhvervsmanden Lars Kolind igen score kassen på en ejendomshandel.

»Man prøver jo altid at købe så billigt som muligt og sælge så dyrt som muligt. Sådan er det jo. Det gør du jo også,« siger Lars Kolind, da B.T. kontakter ham for at høre nærmere om hussalget.

Lars Kolind grundlagde sin millionformue, da han i 80erne og 90erne var direktør for høreapparatvirksomheden Oticon, hvor han indførte den såkaldte 'spaghetti-organisation'. Han blev siden verdenskendt for sin ledelsesstil.

Tusculum ses her i forgrunden med Marienborg i baggrunden. Foto: Bjarke Ørsted Vis mere Tusculum ses her i forgrunden med Marienborg i baggrunden. Foto: Bjarke Ørsted

Nogle af pengene brugte han til at investere i ejendomme, og det er den smukke, beige palævilla Tusculum på over 700 kvadratmeter med direkte udsigt til Bagsværd Sø, som Kolind og hans kone Vibeke Riemer nu har sat til salg for hele 72 millioner kroner.

»Vi har boet her i ti år og har nu besluttet os for at flytte ind til byen. Og sådan er det. Det er jo et meget stort hus. Det er jo over 700 kvadratmeter, og det er lige rigeligt til to mennesker,« siger 76-årige Kolind. Parrets fire voksne børn er nemlig for længst fløjet fra reden.

»Så det er egentlig meget simpelt,« siger han og tilføjer, at parret har været meget glade for huset.

»Jeg sidder lige og kigger ud over søen, og det er da fantastisk, og jeg håber virkelig, at der kommer nogle søde og rare og ordentlige mennesker, som kan overtage det. Det har jo en helt fantastisk historie helt tilbage fra 1746, og der er endda skrevet en bog om. Det er virkelig et fantastisk sted.«

Lars Kolind har sat huset til salg. Foto: Erik Refner Vis mere Lars Kolind har sat huset til salg. Foto: Erik Refner

Det 14-værelses store hus har da også tiltrukket flere interessante ejere. Blandt andet det omstridte ejendomsmæglerpar Peter Norvig og Hanne Nørrisgaard, som måtte sælge det i forbindelse med finanskrisen.

»Ja, uha, men dem har jeg heldigvis ingenting med at gøre,« siger Kolind, der dog kan glæde sig over, at han står til at få en noget større fortjeneste på huset, end de tidligere ejere fik.

Mens Norvig og Nørrisgaard 'kun' tjente en halv million på den 140 år gamle villa, da de efter 11 års ejerskab solgte den for 45,5 millioner kroner i 2013 til Kolind-parret, så ser Kolind ud til at kunne score op mod 26 millioner kroner på villaen, hvis den bliver solgt til udbudsprisen.

Og det klager han bestemt ikke over.

»Jaaa, altså, det kunne godt være, at vi kunne komme til at tjene 50 procent på ti år. Det er jo fint. Uha. Det vil jeg glæde mig til.«

Vibeke Reimer på godset Løndal. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Vibeke Reimer på godset Løndal. Foto: HENNING BAGGER

»Men det er ikke et hus, man bor i som en god investering – i hvert fald ikke sådan nogen som os. Man bor i det, fordi man er glad for det, simpelthen,« siger han med henvisning til de mange udgifter, der er til løbende at vedligeholde huset, der i flere rum er prydet med loftsmalerier.

Ifølge salgsopstillingen løber ejendomsværdiskatten årligt op i 576.218 kroner, mens ejendomsskatten er på 227.578 kroner. Dertil kommer et årligt varmeforbrug på 179.800 kroner.

»Det er jo vanvittig dyrt. Selvfølgelig er det dyrt at have sådan et stort hus, men jeg tror, man bor her, fordi man godt kan lide at bo her. Og fordi det er et enestående dejligt sted,« siger Lars Kolind om huset, der blev grundlagt helt tilbage 1746, men som siden er bygget om flere gange. Huset i sin nuværende form er primært fra 1882.

Du har flere gange gjort gode ejendomshandler. Det er jo ikke så lang tid siden, at I solgte jeres gods, Løndal.

»Ja, det var en rigtig god handel,« lyder det fra Kolind.

Ejendomsmæglerne Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig, dengang de stadig ejede villaen Tusculum. Her ses de foran villaen. Foto: Claus Bech Vis mere Ejendomsmæglerne Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig, dengang de stadig ejede villaen Tusculum. Her ses de foran villaen. Foto: Claus Bech

Det er tidligere kommet frem, at godset blev solgt for mellem 100 og 150 millioner kroner.

»Jeg prøver så vidt muligt kun at lave fornuftige handler. Jeg er jo jyde så..,« tilføjer han.

Selvom han igen håber på at gøre en god handel med Tusculum, så har han dog allerede måttet justere huset ned i pris.



Det blev første gang udbudt til salg i efteråret, hvor prisen lød på 80 millioner kroner.

»Vi ville gerne prøve at undgå for meget presseomtale, og derfor så lavede vi sådan et meget diskret salg. Og nu er der forskellige grunde til, at vi har sagt, at nu skal det bare udbydes helt normalt,« forklarer Kolind, der dog er sikker på, at huset nok skal blive solgt.

Tusculum ligger smukt ud til Bagsværd Sø (th.). Marienborg ligger til venstre. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Tusculum ligger smukt ud til Bagsværd Sø (th.). Marienborg ligger til venstre. Foto: Liselotte Sabroe

»Der er ikke ret mange købere, men der skal jo sådan set også bare være én. Der skal nok komme nogen,« siger han.

Og den fremtidige adresse kender parret allerede. I 2022 købte Lars Kolind en lejlighed i Nyhavn i København til 19,5 millioner kroner, som parret skal bo i. Lejligheden er på 296 kvadratmeter og har syv værelser.

Derudover ejer parret et sommerhus samt en skovejendom ved Skibby samt yderligere en lejlighed i København, som de samlet har givet 32,2 millioner kroner for.

»Jeg synes, det er helt i orden, hvis nogen synes, det er interessant, hvor sådan nogle folk som vi bor. Og nu har vi altså boet her i ti år, og det har vi været glade for, men nu har vi så besluttet at sælge, fordi vi skal have noget mindre.«

