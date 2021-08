Han ejer allerede Bestseller og store dele af Coolshop, Whiteaway, Skousen, Zalando og Stylepit. Og så ejer han mere jord i Storbritannien end dronning Elizabeth.

Men det er ikke nok for den investeringsivrige tøjmilliardær Anders Holch Povlsen, der netop har købt sig ind i endnu en kendt dansk kæde.

Når du fremover skal hente shampoo, neglelak eller vatpinde i Matas, vil der også ryge penge ned i jyske Holch Povlsens pengetank.

Den 47-årige milliardær har gennem sit investeringsselskab Heartland købt en stor post aktier i Matas, skriver finans.dk og Børsen.

Jack & Jones og Vera Moda er blandt nogle af de mærker, som Bestseller ejer. Foto: Søren Bidstrup

Holch Povlsen, der bærer titlen som Danmarks rigeste enkeltperson med en formue vurderet til 83 milliarder kroner ifølge Forbes (Lego-familien Kirk Kristiansen er som familie rigere ifølge Berlingske) ejer dermed 5,2 procent af selskabet. For få dage siden lancerede Matas en ny strategi, hvor man vil øge onlinesalget til kvinder.

Og der virker Anders Holch Povlsen til at være et godt match. Han ved i hvert fald en del om, hvordan man sælger tøj til kvinder, da Bestseller ejer tøjmærkerne Only, Vero Moda, Villa Selected og Mamalicious.

Dertil kommer, at Anders Holch Povlsen også kan trække på en del erfaring fra materialistbranchen, da han har en stor andel i Matas' konkurrent, Normal.

Ifølge erhvervsportalen BIQ ejer han mellem 66,7 og 90 procent af Normal gennem sit selskab, Aktieselskabet af 17.9.2014, som er ejet af selskabet Brightfolk, der er ejer af Heartland.

Anders Holch Povlsen har nu ejerandele i de to konkurrerende virksomheder, Normal og Matas. Foto: Nils Meilvang

Trods sin store succes er Anders Holch Povlsen kendt for at sky rampelyset og for kun sjældent at udtale sig til medierne. Og heller ikke sit køb af Matas-aktier har han lyst til at tale om.

»Vi kommenterer sjældent vores køb eller salg af aktier og særligt ikke i børsnoterede selskaber,« skriver han i en sms til Børsen.

Det er dog ikke kun medvind, som Holch Povlsen oplever, når han investerer.

For et par uger siden smed han håndklædet i ringen og solgte en stor del af sine aktier i skokæden Bianco. Kæden, som han købte sig ind i tilbage i 2016, har gennem mange år kæmpet med underskud, og Holch Povlsen har flere gange måttet tilføre store beløb for at holde Bianco oven vande.

Anders Holch Povlsen har også aktier i onlineportalen Zalendo. Foto: Hannibal Hanschke

Biancos underskud er dog ikke det eneste forretningsproblem, som milliardæren har haft det seneste år. Også coronanedlukningen har voldt problemer.

Først kom rigmanden ud i en møgsag, da den første nedlukning gav ham så stort et tab, at han til at begynde med valgte at meddele, at han ikke ville betale husleje for flere af Bestsellers forretninger, indtil han fik del i hjælpepakkerne.

Det affødte stor kritik, og Anders Holch valgte derefter alligevel at betale huslejen.

Desuden blev han ufrivilligt del af sagen om Nemlig.com’s kritisable behandling af chauffører og medarbejdere i lagerhallen, der fortalte i flere artikler i Poliken, hvordan de blev overvåget og presset så meget på tid, at de nogle gange fravalgte toiletbesøg og drikkepauser.

»Jeg følger naturligvis udviklingen i Nemlig.com og ser på kritikken med stor alvor. Vi kan ikke være tjent med at nogle, og særligt ikke vores kunder, tror, at der er noget forkert i Nemlig.com. Alle medarbejderes trivsel og motivation er helt afgørende, og virksomhedens ånd og værdigrundlag er bevis herfor«, fortalte Holch Povlsen til Politiken.

Anders Povlsen er desuden kendt for at investere stort i ejendomme i Skotland, hvor han ejer 13 forskellige godser og landejendomme til en samlet værdi på lidt over en milliard kroner.

Formålet med opkøbene er ifølge rigmanden at genskabe Skotlands oprindelige natur.

»Det er en signifikant og livslang forpligtelse, som vi har gjort – ikke kun for os selv, men også for det skotske folk og naturen. En forpligtelse, som vi tror dybt på,« skriver Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Holch Povlsen, på Wildlands hjemmeside.