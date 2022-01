Det folkekære band tv-2 havde i 2021 40 års jubilæum.

Og det fejrer de med genskabelsen af et helt særligt minde, der sender en hilsen til 80erne, hvor det hele startede.

En oktoberaften i 1981 hvade bandets lydmand Anders Frandsen nemlig ladet en kassettebåndoptager køre, da bandet spillede i Elværket i Holbæk.

Og nu er de de gamle bånd dukket op en i papkasse hos lydmandens lillebror – hele 40 år senere.

Derfor har bandet nu besluttet, at de vil forsøge at restaurere båndet.

Disse numre er på kassettebåndet: 1 Hjertestop

2 Ib René, Cairo

3 Hele Ugen Alene

4 Atmosfære

5 Uh, Jeg Ville Ønske Jeg Var Mig

6 Hva Ska Jeg Svare Mit TV?

7 Fantastiske Toyota

8 Bordeaux – Bilbao

9 Isbryderen Lenin

10 Natradio

11 Maskinen Er Skør

12 Arbejdshold

13 Aldrig Mere

Det skriver tv-2 på deres Facebook-side.

»Vi bliver enige om, at det kunne være sjovt at prøve at restaurere båndet. Ved hjælp af moderne teknologi, små rettelser og overdubs er vi nu i stand til forhåbentlig at glæde jer med en halv times hæsblæsende tidsbillede fra begyndelsen af vores lange glorværdige karriere som popmusikere,« skriver tv-2.

Til foråret 2022 vil albummet udkomme både som vinyl og som kassettebånd.

Tv. 2 består af Steffen Brandt, Hans Erik Lerchenfeld, Georg Olesen og Sven Gaul.