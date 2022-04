Københavns Tivolis personale er kommet på overarbejde fredag aften.

Klokken 22:00 spiller de to populære kunstnere Andreas Odbjerg og Artigeardit til Fredagsrock i den gamle have, men allerede klokken 20.19 har Tivoli måtte melde udsolgt og lukke portene, hvilket betyder, at folk nu forsøger at snyde sig ind via alternative 'indgange'.

B.T. har modtaget flere videoer (Se øverst i artiklen) af unge mennesker, der både hopper over hegnet og klemmer sig ind igennem gitter-sluser i siderne af Tivoli væk fra hovedindgangen.

Grundet sidste uges Fredagsrock, hvor der under koncerten opstod slagsmål og tumult blandt publikum, har Tivoli i denne uge skruet op for sikkerheden.

De har blandt andet øget bemandingen og indført spiritus-tjek ved indgangen - og på grund af sidste uges omstændigheder har man derfor også valgt at lukke færre mennesker ind i aften, fortæller Tivolis pressechef Torben Plank til B.T.

»Som på forhånd varslet var der i aften risiko for, at vi ville melde udsolgt og lukke porten, og det har vi gjort klokken 20:19 for at sikre, at de gæster, der er på plænen, får en god koncertoplevelse.«

Han fortæller videre:

»Vores beredskab har vurdreret, at flere gæster i haven kunne gå udover den samlede oplevelse.«

Mange tusind københavnere vil i Tivoli fredag aften for at se Andreas Odbjerg. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Mange tusind københavnere vil i Tivoli fredag aften for at se Andreas Odbjerg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Torben Plank forstår godt, at dem der ikke nåede at komme ind er skuffede, men de bliver nødt til at tage deres forholdsregler i lyset af sidste uge, forklarer han.

Tivoli vil ikke oplyse, hvor mange der er lukket ind.

Torben Plank bekræfter, at der er folk, der har forsøgt at snyde sig ind.

»Vi har haft kontrollører dernede, og vi har fået fanget de fleste og sendt dem ud af haven igen.«

Han tilføjer:

»Vi har som sagt ekstra personale på og haft ekstra fokus på at konfiskere medbragt spiritus. Vi har haft rigtig mange visitationer. Vi har også haft bemanding udenfor haven - og så har vi delt området foran scenen op i to sektioner, så man ikke kan lave moshpits.«

»Nu må vi se hvordan koncerten går, og så evalurer vi igen. Vi har taget drastiske tiltag, og så må vi se, om ikke det er nok.«

B.T.s har en medarbejder til stede i Tivoli og fortæller, at der er fyldt godt op.

»Der er rigtig mange mennesker, som glæder sig til at koncerterne går i gang. Der har været kø fra Tivoli og hele vejen ned til Rådshuspladsen samt kø den modsatte vej om til Københavns Hovedbanegård. De har også spærret Vesterbrograde af i begge retninger.«

Københavns Politi bekræfter, at de har måtte spærre Vesterbroggade foran Tivoli. Læs mere HER.