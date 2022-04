Københavns Politi oplyser, at de er mange betjente tilstede foran Tivoli.

Tivolis Fredagsrock har igen skabt et menneskekaos.

Den store mængde koncerthungrende gæster har medført, at Københavns Politi har spærret Vesterbrogade foran Tivoli.

»Det er korrekt. Vi har spærret den, fordi der er rigtig mange unge, der vil ind til Fredagsrock i Tivoli,« siger Henrik Svejstrup, der er vagtchef hos Københavns Politi.

»Vi er mange betjente foran Tivoli i øjeblikket. Vi er der for at opretholde ro og orden,« oplyser vagtchefen.

Ro og orden er ikke to ord, man kan bruge om sidste omgang Fredagsrock i Tivoli 15. april.

Mange Fredagsrock-gæster oplevede, at koncerten var kaotisk, utryg og ubehagelig. Der var simpelthen for mange mennesker på for lidt plads, var udmeldingerne.

Der opstod også voldelige episoder. 15-årige Ivar Atlason fik for eksempel kastet en vodkaflaske i hovedet under koncerten.

Og nu tyder det på, at der igen er propfyldt med mennesker til Fredagsrock i Tivoli.

Tivoli oplyser til B.T., at de lukkede dørene til aftens koncerten klokken 20.19. Koncerten begynder først klokken 22.00.