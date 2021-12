To mænd, som er sigtet for at sælgerne stofferne, der gjorde, at Mac Miller fik en overdosis, har erkendt sig skyldige.

Der er tale om Stephen Andrew Walter og Ryan Michael Reavis, som tirsdag erkendte sig skyldige i to separate høringer. Det skriver New York Post.

»Jeg er blevet anklaget for at sælge piller, og jeg anede ikke, hvad der var i dem,« sagde Stephen Andrew Walter til dommeren.

Mac Miller, hvis borgerlige navn er Malcolm James McCormick, fik pillerne to dage før, han døde af en overdosis 7. september 2018 i sit hjem i Californien.

Ryan Walter Reavis, som Stephen Andrew Walter påstår, han gav stofferne til med henblik på videresalg. Foto: Handout . Vis mere Ryan Walter Reavis, som Stephen Andrew Walter påstår, han gav stofferne til med henblik på videresalg. Foto: Handout .

Ifølge anklagen solgte Ryan Michael Reavis 10 piller af oxycodon til Mac Miller, som indeholdt fentanyl, der er noget meget stærkt smertestillende medicin.

Derudover solgte han også stoffer som kokain og Xanax til rapperen.

Stephen Andrew Walter bekræftede under høringen, at pillerne indeholdt fentanyl, men derudover var han ikke bekendt med indholdet.

Ryan Michael Reavis var angiveligt mest stille i løbet af høringen, men han indvilgede i at gå fra at erklære sig ikke skyldig til skyldig.

Stephen Andrew Walters dom falder 7. marts 2022, mens Ryan Michael Reavis' dom falder 4. april 2022.

Begge mænd står til en straf på op til 20 års fængsel og en bøde i millionklassen.