Et besøg hos nogle venner i Svendborg førte den helt store kærlighed.

Det kan Marian Midé konstatere, efter hun for 35 år siden besøgte sine venner, der boede i et kollektiv i Svendborg.

Her boede en ung Mikkel Beha Erichsen, der sammen med resten af familien blandt andet er kendt for at være med i 'Kurs mod Fjerne Kyster', hvor familien sejler rundt på alverdens have.

»Jeg mødte ham gennem fælles venner. Han var 20 år, og jeg var seks år ældre, så min første tanke var 'han er sød, men han skal lige blive lidt mere voksen',« siger hun til magasinet Femina.

Marian Midé fortæller videre, at Mikkel Beha Erichsen dog skruede tilpas meget charme på, så hun endte med at se bort fra aldersforskellen.

»Mikkel gik virkelig all in og ville mig 100 procent. Han var en rod, og på trods af sin unge alder var han meget mand. Og ret lækker,« siger Marian Midé til Femina.

Selvom Marian Midé syntes, at Mikkel Beha Erichsen er lækker, så har hun altid forholdt sig rolig, hvis andre kvinder ville tage chancen med Mikkel Beha. Hun kan sagtens forstå, at folk er vilde med ham, men han han har aldrig givet hende grund til at være jaloux.

Marian Midé og Mikkel Beha Erichsen har sammen fået tre børn. Emil, Theis og Alfred.