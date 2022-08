Lyt til artiklen

En decideret verdensstjerne er i Danmark.

Ed Sheeran er på Amager, hvor han over fire dage skal spille for 160.000, som har købt billetter til et brag af en udsolgt koncert.

Men det ender nok med, at han spiller for flere end 160.000 mennesker.

For tæt på den indhegnede plads er der et par bakketoppe, og her har hundredvis af mennesker fundet vej, så de kan overvære koncerten. Ganske gratis.

B.T.s medarbejder på stedet forklarer, hvordan folk har lagt tæpper eller taget stole med, hvor de så kan lytte med til koncerten.

Fænomenet startede allerede fra første koncertdag, men her på andendagen er der dukket endnu flere op, som gerne vil have en gratis koncert.

Torsdagens koncert har dog fået problemer.

For i skrivende stund er koncerten to gange blevet aflyst på grund af det voldsomme vejr og lyn i horisonten.

Og det fik også de pågældende 'bakkesnyltere' til at forlade festen.

For da først regnen kom, så var de hurtigt væk, lyder det fra B.T.s medarbejder på stedet.

B.T.s anmelder var mere end tilfreds med den britiske stjernes første koncert i Danmark.

