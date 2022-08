Lyt til artiklen

Onsdag aften giver den britiske verdensstjerne Ed Sheeran sin første af fire totalt udsolgte koncerter i Danmark.

Men det er ikke alle, der betaler lige meget for koncerten. Noget tyder nemlig på, at en større gruppe personer har fundet en smart finte.

Der er onsdag aften nemlig tale om adskillige dusinvis, som har taget plads på nogle bakker på den anden side af koncertpladsen. Og her ligner det, at de her frit udsyn til scene og storskærme.

Da koncerten bliver spillet under åben himmel – ikke langt fra Amager Strandpark i Kastrup ved København – på en opført koncertplads med scene, så får de også lyden ganske gratis.

Her kan man se de mange mennesker, der ser gratis med. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Her kan man se de mange mennesker, der ser gratis med. Foto: Jeppe Elkjær

Det havde naturligvis været en helt anden sag, hvis koncerten var blevet spillet i en lukket arena som Parken eller Royal Arena.

Umiddelbart er det også svært at se, at koncertarrangøren skulle kunne gøre meget ved de mange gratister til koncerten. Som udgangspunkt står de nemlig på frit tilgængelig offentlig grund. Og mon ikke hovedpersonen Ed Sheeran klarer den.

Han har udsolgt sine fire koncerter i Danmark med over 150.000 publikummer, som alle har betalt over 600 kroner per billet.

For inden har han blandt andet været i Paris, hvor han spillede to aftener på et udsolgt Stade de France med plads til omkring 90.000.