Når Fredagsrock for anden uge i træk trak lange køer og skabte kaos foran Tivoli, kan det blandt andet være coronaens skyld.

Sådan lyder et bud på en forklaring fra professor og byforsker, Ole B. Jensen, der forsker i køkultur på Aalborg Universitet.

Han mener, at det var en kombination af corona, alkohol og ‘følelsen af, at vi vil have livet tilbage’, der fredag fik unge til at klatre over hegnet og mase sig gennem gitteret til haven.

»På grund af corona, har vi har vænnet os til at disciplinere os endnu mere til at stå i kø. Vi har lidt afsavn, givet afkald på kulturoplevelser, stået i kø, og gjort hvad staten har sagt.«

Fredag oplevede Tivoli, det han kalder, en ‘trykkoger effekt’.

»I udlandet, synes man ikke, at vi er på den anden side af corona, men det synes vi. Det er som en trykkoger. Vi vil have vores frihed tilbage,« siger han.

Normalt er danskerne gode til at stå i kø og koncert- og sportsarrangører er gode til at styre dem.

»Tivoli ved alt om køer, de har masser af dem. Men det nytter ikke noget, hvis folk ikke spiller med.«

Fredag aften stod koncerthungrende gæster i kø fra Rådhuspladsen til Tivolis hovedindgang, da Tivoli to timer før koncertstart lukkede portene og sendte massevis af skuffede koncertgæster hjem.

Det fik de unge til at glemme alt om god køkultur og klatre over hegnet. En dynamik, der ikke overrasker Ole B.Jensen:

»Når man står i køen, dyrker man køen. Den følelsesmæssige tilstand i køen er den del af oplevelsen, og vi er påvirkelige af stemningen i køen.«

Synes én, at det er en god idé at springe over hegnet, kan det påvirke resten af flokken.

»Ikke at vi er lemminge, men vi er påvirkelige af massen. Tænk på, hvordan der altid er én, der i køen til fodboldkampe starter slagsangrebene eller én, der efter en tale begynder at klappe og så følger resten efter.«

Nogle få gange er det tilladt og 'blevet en del af festen at springe køen over'. Det gælder for eksempel når hegnet til campingområdet rituelt stormes før Roskilde Festival. Det kunne også være en forklaring på kaosset foran Tivoli fredag aften.

»Der kunne godt ligge et lille Roskilde gen i Fredagsrock gæsterne og man varmer formentligt op med alkohol inden en koncert, hvilket påvirker både køen og kulturen,« siger Ole B. Jensen.

Vil Tivoli have styr på køkulturen inden næste uges koncert med Aqua, skal de tænke i forskellige baner, mener professoren:

»Der er en værktøjskasse af ting, man kan bruge. Men for eksempel pigtråd og bevæbnede vagter vil sende dårlige signaler, og der er en grænse for, hvad Tivoli er interesseret i at sanktionere,« siger han.

»Skal Tivoli styre en kø udenfor deres eget rum, skal de have hjælp af politiet, men det mest effektive er at flytte køen fra gaden til nettet. Hvis folk skulle forhåndstilmelde sig, og booke koncertadgang på forhånd ville der ikke være nogen, der stod i kø.«