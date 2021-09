En stor tragedie har lørdag ramt motorcykelsporten.

Den blot 15-årige spanske motorcykelkører Dean Berta Viñales er nemlig død efter en forfærdelig ulykke på Jerez-banen i Spanien.

Det meddeler løbsarrangøren MotoGP på sin hjemmeside.

'Dean Berta Viñales var involveret i en ulykke med flere kørere i sving 1, hvorefter det røde flag straks kom frem. Ambulancer ankom straks til stedet, og køreren blev behandlet på banen, i ambulancen og i det medicinske center. Men på trods af personalets store indsats, er det nu blevet meddelt, at Berta Viñales døde af sine kvæstelser.'

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021

Der meldes ikke om andre kørere, der er kommet alvorligt til skade i forbindelse med ulykken.

Også Superbike World Championship har delt den triste nyhed, hvor de også sender varme tanker til de pårørende.

'Vi er dybt kede af at rapportere tabet af Dean Berta Viñales. Vi sender kærlighed til hans familie, han kære og hans team. Din personlighed, entusiasme og engagement vil blive savnet. Hele motorcykelsportsverdenen vil savne dig, Dean. Hvil i fred,' skriver de i et opslag

Det er langt fra første gang, at en motorcykelkører mister livet i forbindelse med et løb.

Med lørdagens dødsfald er hele tre kørere gået bort på bare fire måneder. Senest var det den blot 14-årige spanier Hugo Millán, der døde af sine kvæstelser efter en ulykke, og tilbage i maj mistede den 19-årige schweiziske kører Jason Dupasquier livet under en kvalifikation i Italien.