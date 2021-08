Den store motorsportsweekend på Spa-banen startede med et stort chok fredag eftermiddag.

Her endte seks kvindelige kørere i W-serien i et voldsomt sammenstød på den legendariske bane.

Heldigvis kom ingen af kørerne alvorligt til skade i uheldet, som skete i det berømte og berygtede Eau Rouge-sving, efter at regn var faldet ned over banen. Se videoen herover.

To af kørerne, spansk-norske Ayla Agren og hollandske Beitske Visser, blev efterfølgende kørt på hospitalet. Herfra har en noget rystet Visser sendt en hilsen.

»Tak for alle jeres beskeder. Det var godt nok en skræmmende oplevelse, men jeg tror, jeg havde en engel på skulderen. Jeg er meget øm, men jeg har heldigvis ingen brud,« skriver en lettet Visser på Instagram.

Mens Agren efter kort tid blev udskrevet fra hospitalet, har Beitske Visser nu altså fået svar på scanninger af hendes ben, som ikke er brækket.

Uheldet skete, da britiske Sarah Moore mistede kontrollen over sin W-serie-racer og gled ud i barrieren, herefter fulgte fem øvrige kørere i 'uføre', og de endte i et stort sammenstød i høj fart.

For to år siden mistede den talentfulde F2-kører Antione Hubert livet i selvsamme sving på Spa-banen efter et grimt uheld.