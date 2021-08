Rachel Bush, der er gift med NFL-spilleren Jordan Poyer, er rødglødende af raseri.

'Nogen må se at få fikset det her lort,' skriver Rachel Bush i et tweet.

Hun er arrig over, at vaccinerede og ikkevaccinerede spillere i NFL bliver forskelsbehandlet.

Reglerne i NFL er ifølge New York Post således, at hvis en vaccineret spiller er i nærkontakt med en person, der bliver testet positiv for corona, skal spilleren blot testes og kan fortsætte med at træne med sit hold, hvis han ingen symptomer har og kan vise en negativ coronatest. Det samme gælder dog ikke for de ikkevaccinerede spillere, der står i samme scenario som nærkontakt til en person, der er testet positiv.

Her lyder reglerne, at spilleren skal isoleres i fem dage og fremvise negative test i samtlige fem dage. Dermed misser de fem dages træning med det pågældende hold. Og det er dét, Bush er utilfreds med.

Hendes raseriudfald kommer efter, at fire ikkevaccinerede NFL-spillere fra hendes mands hold, Buffalo Bills, har måttet misse fem dages træning, efter de var i kontakt med en person, der er blevet testet positiv, selvom alle kunne vise negative test.

'Det viser sig igen og igen, at det er de vaccinerede spillere, der er problemet i NFL, og især hos Buffalo Bills, men det er de ikkevaccinerede, der ikke har covid-19, som bliver straffet?' skriver hun.

Jordan Poyer tørner ud for Buffalo Bills, der lørdag møder Green Bay Packers.

Buffalo Bills træner, Sean McDermott, har udtalt til klubbens egen hjemmeside, at der er en lille chance for, at de fire ikkevaccinerede spillere kan nå at blive klar til kampen.