Allerførst: Det er fantastisk, at Christian Lundgaard har fået en flerårig IndyCar-aftale med Rahal-Letterman-Lanigan-teamet.

Som kortene er faldet, er det en god løsning. Der var ingen muligheder i Formel 1 og ingen fornuft i endnu en sæson i Formel 2.

Det er også holdningen i paddocken her i Austin, hvor Lundgaards nye teamchef, Bobby Rahal, går rundt og taler varmt om den unge dansker.

Men i euforien over, at 20-årige Lundgaard bliver den første dansker med et fast sæde i IndyCar, skal vi huske, at Lundgaard altid har drømt om – og i Alpine Academy er uddannet til – Formel 1.

Og vi skal holde proportionerne. Selvom IndyCar ofte bliver kaldt 'USA's svar på Formel 1', er den amerikanske serie i realiteten langt efter Formel 1. IndyCar er – trods kørere fra mange lande – et nationalt mesterskab, mens Formel 1 er et verdensmesterskab.

Også med hensyn til teknik og kørere er der enorm forskel. En IndyCar er i sammenligning med Formel 1 en relativ simpel konstruktion, og alle bilerne kommer fra samme producent.

Og så er der kørerne. Stjernerne i IndyCar er helt sikkert dygtige racerkørere, men de er ikke på niveau med deres Formel 1-kollegaer.

Et eksempel: De fleste var vist enige om, at Romain Grosjean sidste år havde udspillet sin rolle i Formel 1. Hans sidste sæsoner i en i øvrigt flot Formel 1-karriere var præget af mange fejl, masser af brok (og en hurtig teamkammerat i Haas F1 Team – træd frem og buk, Kevin M!)

Det lykkedes Grosjean at samle opbakning til en sæson i et af de mindre team i IndyCar. Her satte han pole position i allerede sit femte løb, og han imponerede så meget, at han nu har fået en 2022-kontrakt med et af IndyCar-seriens bedste team, Andretti Autosport.

Jeg er helt med på, at skiftet til IndyCar gav ny motivation. Og at hans frygtelige ulykke i Bahrains Grand Prix i november på en eller anden underlig måde måske har haft en positiv indflydelse. Men den vigtigste grund til, at Grosjean på få måneder gik fra at ligge bagest i Formel 1-feltet til at være front-runner i IndyCar, er konkurrenterne.

Alex Palou, Josef Newgarden og Pato O'Ward (de tre første i IndyCar-mesterskabet 2021) er bare ikke i samme klasse som Max Verstappen, Lewis Hamilton og Valtteri Bottas (top-3 i Formel 1 lige nu).

Hvor står IndyCar så i forhold til det internationale Formel 2-mesterskab, hvor Lundgaard har tilbragt de seneste to sæsoner?

Det internationale bilsportsforbund FIA rangerer faktisk IndyCar under Formel 2. Det fremgår af den tabel over, hvilke mesterskaber der udløser point til en super-licens ('kørekortet' til Formel 1). Her giver Formel 2 flere point end IndyCar.

Lundgaard har ikke opgivet drømmen om Formel 1. Og for nylig understregede han over for mig, at både Jacques Villeneuve (Formel 1-verdensmester 1997) og Juan-Pablo Montoya (syvdobbelt grandprix-vinder) kom i Formel 1 fra IndyCar.

Det er rigtigt. Men det var for omkring 25 år siden. Og i den forbindelse er det vigtigt at huske på, at Montoya og Villeneuve vandt IndyCar-titlen i henholdsvis deres første og anden sæson i serien.

Hvis Christian Lundgaard kan gøre det samme – vinde IndyCar i 2022 eller 2023 – er en Formel 1-karriere realistisk.

Ellers må det måske største talent i dansk motorsports-historie nogensinde satse på en fremtid i andre klasser.