En kæmpe tragedie har ramt motorcykelsporten.

For den blot 14-årige motorcykelkører Hugo Millán er nemlig død efter en forfærdelig ulykke på MotorLand Aragon-banen i Spanien søndag.

Det skriver mediet MotoGP.

'Vi er ulykkelige over at høre om Hugo Milláns dødsfald. Vi sender al vores støtte til hans familie, venner og holdet. Hvil i fred, Hugo,' lyder det i det store motorsportsmedie.

We are deeply saddened to report that Hugo Millán succumbed to his injuries after a crash in the HETC race.



We send all our love and support to his family, team and loved ones.



We will miss you Hugo. pic.twitter.com/IuSlkdCzxJ — FIM CEV Repsol (@CEVMotorcycle) July 25, 2021

Spanieren var involveret i et voldsomt sammenstød under et løb, hvorefter han angiveligt blev ramt af en anden kører, der ikke kunne nå at bremse.

Herefter blev den unge kører hastet til nærmeste hospital, hvor lægepersonalet kæmpede for at redde ham. Han døde dog kort tid efter på grund af sine kvæstelser.

Hugo Milláns hold, FIM CEV Repsol, skriver ligeledes på Twitter, at det tragiske dødsfald har ramt hele holdet som et chok:

'Vi er ulykkelige over at høre, at Hugo er død. Vi sender vores dybeste medfølelse til hans familie, venner og dem, han har kær. Vi vil savne dig, Hugo.'

Det var i det internationale ungdomsløb European Talent Cup, at det endte fatalt for den unge kører.