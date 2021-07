NBA-stjernerne skal måske til at passe lidt på, for robotterne er på vej.

Selvom det amerikanske basketballhold overraskende tabte for første gang i en OL-kamp siden 2004, så var der en helt anden, som endte med at stjæle showet.

For i pausen tog en meget menneskelignende robot over og imponerede de fremmødte pressefolk og officials med sine flotte pletskud i kurven.

Der blev blandt andet ramte i kurven fra midterlinjen, men også flotte trepoints scoringer fra robotten, som du kan se øverst i artiklen.

Robotten skal dog i den grad arbejde på sin hurtighed og sine bevægelser, før den kan være helt sikker på at få en plads i eftertragtede NBA.

For det tog cirka 10 sekunder at stille op og gøre alting klar til sit halve baneskud, og selvom scoringen var ekstremt millimeterpræcist, syntes robotten at være temmelig kold i sin generelle bevægelser.

Det er tale om en CUE-robot, som man så for første gang i 2018. Robotten er lavet af Toyota og det er den tredje model, CUE 3, som blandt andet har sat Guinness verdensrekord i 2019.

Det gjorde den for flest assisterede basketballfrikast af en humanoid robot. Robotten endte med at ramme 2.020 frikast i streg på seks timer og 35 minutter.