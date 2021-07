Den norske håndboldstjerne Nora Mørk viser sin nye kæreste frem på Instagram.

Og det er ingen ringere end den svenske håndboldspiller Jerry Tollbring. De bekræfter dermed deres kærlighed midt under OL i Tokyo.

Den 30-årige nordmand har lagt et billede op på det sociale medie af de to håndboldspillere med teksten 'Du og jeg' efterfulgt af et hjerte.

Det svenske medie Aftonbladet skriver, at det nyforelskede par har været sammen de seneste måneder.

Foto: SUSANA VERA Vis mere Foto: SUSANA VERA

Jerry Tollbring, der snart starter et nyt håndboldeventyr i GOG i Danmark, har også bekræftet forholdet på sin Instagram-profil.

Svenskeren har lagt det samme billede op som Nora Mørk. Han har dog ikke skrevet nogen tekst til opslaget, men bare indsat et hjerte.

Jerry Tollbring er ikke med Sverige i Tokyo. Håndboldspilleren har tidligere været med til at vinde EM-sølv i 2018, men han har ikke været en del af truppen under den nye landstræner, Glenn Solberg.

Nora Mørk er selvfølgelig med de norske håndboldkvinder i Japan, hvor de er storfavoritter til guldet. De kom da også planmæssigt fra land med en sejr på 39-27 over Sydkorea i åbningskampen.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Den norske stjerne har vundet både VM og EM, men mangler OL, da Norge 'kun' vandt bronze i Brasilien for fem år siden.

OL varer helt indtil 8. august, og du kan læse samtlige opdateringer fra Tokyo lige HER.