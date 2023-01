Lyt til artiklen

I seks år har de delt alle hemmeligheder, tips og tricks med hinanden, men nu er samarbejdet slut.

Fra nu af er de konkurrenter og skal først og fremmest slå hinanden.

Når den danske racerstjerne Michael Christensen i weekenden tager hul på sæsonen, bliver det uden hans mangeårige faste partner, franskmanden Kévin Estre.

Og det ærgrer den 32-årige dansker, der ingen indflydelse har haft på beslutningen om at skille dem ad, afslører han til B.T.

Michael Christensen og Kévin Estre på podiet efter klassesejren på Le Mans i 2018. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

»Jeg ville rigtig gerne have kørt videre med Kévin, for vi er personlige venner. Vi er selvfølgelig skuffede,« siger Michael Christensen.

»Det er en mærkelig måde at sige farvel til sin kammerat og yndlingsholdkammerat pludseligt at skulle køre mod ham på den måde. Nu er vi konkurrenter på samme hold.«

For det stærke makkerpar, der sammen har vundet en VM-titel og en klassesejr på Le Mans, fortsætter begge hos Porsche, der nu igen satser på den største klasse i sportsvognsrace.

Men danskeren og franskmanden skal køre i hver sin bil med helt andre holdkammerater.

»Vi prøvede at få lov at fortsætte sammen, men det fik vi ikke lov til. Der var ingen begrundelse.«

»Jeg skal passe på ikke at bruge de forkerte ord, men det er en beslutning, der er taget uden følelser,« erkender Michael Christensen.

Michael Christensen tager i weekenden hul på sin nye tilværelse i den hurtigste sportsvognsklasse. Foto: Porsche

»Nu bliver vi nødt til at skelne mellem venskab og business. Vi kan ikke snakke ligeså åbent som før,« fortsætter han og fremhæver, at man som racerkører ikke skal dele alt med søsterbilen – de må selv finde ud af tingene.

Den danske racerkører skal fremover dele bil med amerikaneren Dane Cameron og franskmanden Frédéric Makowiecki i VM-serien for sportsvogne, mens han denne weekend er sat sammen med den tidligere Formel 1-kører Felipe Nasr fra Brasilien og australske Matt Campbell i det ikoniske 24-timersløb på Daytona.

»Det positive er, at der kommer frisk luft i systemet, og vi har meget at lære af hinanden. Så kan vi udvikle os mere. Fred og Dane er meget anderledes end Kévin.«

»Dane er supercool, helt nede på jorden. Jeg kan rigtig godt lide ham. Fred er franskmand, så det er jo ikke en god start.«

Men Kévin Estre er jo også franskmand?

»Ja, men jeg har sagt til ham, at det bare er noget, der står i hans pas. Kévin er alt for ydmyg, mens Fred er sydfransk, han har temperament og accent ad helvedes til. Men han er skidefin og har megagodt humør.«

Michael Christensens nye legetøj, der skal sikre danske triumfer på alverdens ikoniske racerbaner. Foto: Porsche

»Fred siger, hvad han tænker, så man skal ikke tage alt personligt. Så bliver man sgu ked af det,« griner Michael Christensen.

Selvom danskeren er sikker på, at han med sine nye holdkammerater har fantastiske muligheder for at opnå endnu mere succes på racerbanerne, skal trioen lige i gang.

»Det er måske lidt ondt at sige, men jeg tror, jeg kunne have opnået rigtig meget succes med Kévin. Jeg vil bundærligt gerne være blevet med ham.«

»Om det ligefrem er en hæmning at køre med Dane og Fred? På kort sigt kan det godt være, fordi vi lige skal finde ud af tingene. Men på lang sigt tror jeg det ikke, for de er gode drenge med masser af talent og erfaring. Det bliver slet ikke en katastrofe.«

Porsche-danskeren, der starter som nummer to, er én af hele 11 danske deltagere, når 24-timersløbet på Daytona skydes i gang lørdag klokken 19.30.

Michael Christensen er nu en af spydspidserne for Porsche, men for bare to år siden blev han fyret af tyskerne. Det kan du læse mere om HER.