Der er ingen tvivl hos den danske stjerne.

Det, der sker nu, er starten på det største job i hans karriere.

Hvis det går godt, bliver han hyldet mere og af flere end nogensinde før. Omvendt er presset enormt, og hvis det går skidt, er der flere end nogensinde, der vil jagte og overtage hans plads.

Nu er det alvor for 32-årige Michael Christensen.

Michael Christensen tager i weekenden hul på sin nye tilværelse i den hurtigste sportsvognsklasse. Foto: Porsche Vis mere Michael Christensen tager i weekenden hul på sin nye tilværelse i den hurtigste sportsvognsklasse. Foto: Porsche

»Det er svært at finde et bedre sæde end det her, og det gør mig stolt,« siger han til B.T.

Den danske racerkører og Porsche-stjerne har taget et kæmpe skridt op til de hurtigste biler, når det gælder langdistanceløb og højdepunktet Le Mans senere på sæsonen.

Kigger man ud over Formel 1, er der næppe et mere eftertragtet job i motorsport, end danske Michael Christensens.

»Det er det største job i min karriere, men det skræmmer mig ikke overhovedet. De kompetencer, jeg har opbygget gennem årene, er nok til at være med på den høje klinge, så jeg er meget fortrøstningsfuld,« siger Michael Christensen.

Michael Christensens nye, lynhurtige køretøj. Porsche har – ligesom flere andre bilfabrikker – bygget en ny bil til den største klasse på Le Mans og Daytona. Foto: Porsche Vis mere Michael Christensens nye, lynhurtige køretøj. Porsche har – ligesom flere andre bilfabrikker – bygget en ny bil til den største klasse på Le Mans og Daytona. Foto: Porsche

I første omgang går turen til Florida og det ikoniske 24-timersløb på Daytona, hvor opmærksomheden i år er større end længe – måske nogensinde.

Porsche er bare ét af flere store, legendariske bilmærker, der har satset alt på at vinde nogle af motorsportens største løb, og tyskerne har altså forfremmet Michael Christensen til et sæde i den nye bil i hypercar-klassen, der er efterfølgeren til LMP1-klassen, som Tom Kristensen i mange år dominerede med Audi.

Den danske racerstjerne har allerede vundet klassesejre på Le Mans, Daytona og Sebring samt VM-titlen i GTE Pro-klassen, men det her er næste skridt op ad på karrierestigen.

Nu vil han vinde den samlede sejr på motorsportens ikoniske baner.

»Det er Le Mans og VM-titlen, jeg vil have på mit cv. Det vil være en drøm at vinde, og det er det, vi går efter,« siger Michael Christensen uden at lægge skjul på sine enorme ambitioner.

Porsche-danskeren, der starter som nummer to, er én af hele 11 danske deltagere, når 24-timersløbet på Daytona skydes i gang lørdag klokken 19.30.

Kevin Magnussen skulle også have kørt løbet, men Formel 1-stjernen måtte melde afbud. Det kan du læse mere om HER.