Christian Lundgaards fremtid bliver afgjort inden for de næste uger.

»Vi arbejder på det, og det bliver afsløret snart,« siger chefen for Formel 1-teamet Alpines talentakademi, Mia Sharizman, til B.T.

B.T. erfarer, at den amerikanske IndyCar-serie er danskerens sandsynlige 2022-arbejdsplads.

20-årige Christian Lundgaard kørte i august et enkelt løb i serien for Rahal-Letterman-Lanigan-teamet og imponerede så meget, at han nu er blevet tilbudt en fuld 2022-sæson.

Christian Lundgaard har efter sin imponerende stand-in-indsats hos Rahal-Letterman-Lanigan nu fået tilbudt en komplet IndyCar-sæson. Foto: IndyCar.com Vis mere Christian Lundgaard har efter sin imponerende stand-in-indsats hos Rahal-Letterman-Lanigan nu fået tilbudt en komplet IndyCar-sæson. Foto: IndyCar.com

Rahal-Letterman-Lanigan har i år kørt med Graham Rahal og Takuma Sato som faste kørere, og i udvalgte løb indsat en tredje bil til blandt andre Lundgaard. Sato har nu forladt teamet, og hans plads overtages ifølge B.T.s amerikanske kilder af Jack Harvey, der i år kørte for Meyer-Shank-teamet.

Men Rahal-Letterman-Lanigan vil i 2022 indsætte deres tredje bil i alle løb, og det ventes at blive med Christian Lundgaard bag rattet. IndyCar-planerne for Lundgaard er så konkrete, at han skulle have været med i denne uges oval-test i Indianapolis.

For at komme til start på de store ovalbaner, de såkaldte Super Speedways, skal man deltage i en speciel test. Det gælder alle – uanset erfaring fra andre klasser.

Kevin Magnussens mangeårige teamkammerat Romain Grosjean var således trods mere end 10 års Formel 1-erfaring med i oval-testen i denne uge.

Alpine, der i år indsætter en ældre prototype (billedet) i sportsvogns-VM, går i 2024 ind i den nye HyperCar-klasse. Danske Christian Lundgaard er en potentiel kører til den nye bil. Foto: Alpine Vis mere Alpine, der i år indsætter en ældre prototype (billedet) i sportsvogns-VM, går i 2024 ind i den nye HyperCar-klasse. Danske Christian Lundgaard er en potentiel kører til den nye bil. Foto: Alpine

Logistiske problemer betød, at Lundgaard ikke kunne deltage, men der kommer en ny mulighed til foråret.

Selvom Lundgaard i USA skal køre med Honda-motorer, tyder alt på, at han bibeholder sin plads i Alpine Academy. Det franske team har gennem de sidste fem år investeret massivt i danskeren, og man har trods den svære Formel 2-sæson i år ikke mistet tiltroen til ham.

Alpine har netop annonceret, at teamet fra 2024 går ind i sportsvogns-racings nye Hypercar-klasse. Her kunne Alpine bruge Lundgaard, og B.T. kan afsløre, at der allerede har været kontakt mellem danskeren og sportsvognsteamet.

Christian Lundgaard slutter Formel 2-sæsonen 2021 i december i sammenhæng med Saudi Arabiens og Abu Dhabis Grand Prix.