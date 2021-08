To dage i Indianapolis – mere skulle Christian Lundgaard ikke bruge på at genopfinde sig selv som kommende Formel 1-kører.

Inden han tog til Indianapolis for at debutere i IndyCar-serien, var Lundgaard omtrent glemt i Formel 1-sammenhæng. En nærmest katastrofal første halvdel af Formel 2-sæsonen havde efterladt ham på en samlet 12.-plads i mesterskabet, og derfra bliver nye Formel 1-kørere ikke rekrutteret.

Efter de tre seneste Formel 2-weekender har jeg i mediecentrene i Monaco, Baku og Silverstone måttet høre på udenlandske kollegaer, der satte spørgsmålstegn ved Lundgaards potentiale og hans fremtid i Formel 1-teamet Alpines talentakademi.

Det var svært at forsvare Lundgaards Formel 1-ambitioner. Han var ikke skyld i de fleste af de problemer, der ramte ham, men kampen om de få sæder i Formel 1 er ubarmhjertig. Så længe hans akademikollegaer Guanyu Zhou og Oscar Piastri besatte de to første pladser i mesterskabet, var Lundgaard nærmest tilovers hos Alpine.

At Alpine med kort varsel valgte at sende Lundgaard til USA og IndyCar-løbet i Indianapolis, tydede også på, at han ikke længere indgik i deres Formel 1-planer. Den amerikanske serie har i nyere tid aldrig været en genvej til Formel 1.

Kald mig bare kynisk: For mig lignede Lundgaards IndyCar-debut i første omgang en blød landing på danskerens tid i det prestigefyldte Alpine Academy. Som en måde at køre ham ud på et sidespor i forhold til Formel 1.

For sådan fungerer talentprogrammerne i Formel 1: Man beholder kun sin plads, hvis man leverer de forventede resultater.

Men i Indianapolis, hvor han var fri for det pres og de frustrationer, der er opbygget omkring ham i Formel 2, leverede Lundgaard langt mere end forventet. Med den sensationelle fjerdeplads under kvalifikationen og det modne løb er der endnu en gang rykket rundt på hierarkiet i Alpine Academy.

Her startede Lundgaard året som mønstereleven, der havde direkte kurs mod Formel 1. Bare fire måneder med manglende Formel 2-resultater reducerede ham til dumpekandidat, men efter weekenden i Indianapolis er danskeren tilbage i toppen af klassen.

Lundgaards imponerende indsats i Indianapolis har gjort ham til et af de hotteste navne på IndyCar-kørermarkedet for 2022. Men det synes omtrent umuligt at kombinere en sæson i IndyCar med en fremtid i Alpine Academy.

I Indianapolis var Lundgaard iført Alpine-kasket og en Honda-køredragt. Den går ikke på lang sigt – man kan ikke være ambassadør for to bilmærker på samme tid. Specielt ikke, når de kæmper mod hinanden i Formel 1.

Lundgaard og hans bagland skal i de kommende uger derfor tage nogle helt afgørende beslutninger om fremtiden. Skal der kikkes mere mod USA – eller kæmpes videre for en Formel 1-chance med Alpine?

Jeg er ikke i tvivl. Lundgaard fortalte mig forleden, at han stadig drømmer om Formel 1. Den drøm skal han forfølge – også selvom der nu åbner sig nye muligheder i USA.

For at sige det ligeud: Christian Lundgaard er på nuværende tidspunkt både for god og for ung til at satse IndyCar – han skal ikke kæmpe mod Alex Palou, Pato O'Ward og Scott Dixon.

Christian Lundgaard skal op mod Lewis Hamilton, Max Verstappen og Charles Leclerc.