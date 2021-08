Thomas Mikkelsen, Sigurd Rosted, Tobias Børkeeiet, Mathias Greve, Josip Radosevic og Christian Cappis.

Det er de seks Brøndby-spillere, som ikke kan være med mod Red Bull Salzburg tirsdag aften i Østrig, fordi de er ramt af covid-19.

Der er ingen tvivl om, at det er et meget uheldigt tidspunkt for Brøndby, men Niels Frederiksen tager alligevel situationen meget roligt.

Det gjorde cheftræneren på Vestegnen klart på et pressemøde mandag aften inden den første af to Champions League-kvalifikationskampe mod østrigerne.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Selvfølgelig er det forstyrrende, men sådan er det. Det sker i fodbold, at der kommer uventede ting ind fra siden i form af skader og sygdom. Vi glæder os rigtig meget til kampen i morgen og uanset, at vi har seks spillere ude med covid-19, så synes vi stadig, vi stiller med et godt hold i morgen.«

»Vi har en intention om, at vi skal gøre det rigtigt svært for Salzburg i morgen, og det tror jeg på, at vi kan.«

Og de seks covid-19-ramte Brøndby-spillere er ikke de eneste, som Niels Frederiksen må se bort fra i Østrig. Offensivspilleren Rezan Corlu er nemlig ramt af sygdom, og han bliver derfor hjemme i Danmark.

De forsvarrende danske mestre har ikke vundet i denne sæson endnu i Superligaen trods fem forsøg. Alligevel ser cheftræneren en trup i udvikling.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

»Jeg tror, at vi er der, hvor vi forventede, at vi ville være lige nu efter at have sagt farvel til mange spillere i løbet af sommeren. Men jeg tror også, at vi er på en stigende formkurven. Om en uge vil vi bedre, om to uger vil vi være endnu bedre og om en måned vil vi være markant bedre.«

Brøndby har ikke været kvalificeret til gruppespillet i Champions League siden 1998, hvor klubben eksempelvis slog Bayern München. Derfor er tirsdagens kamp naturligvis enorm.

»Det er en kæmpe kamp for Brøndby og mig selv personligt. Det bliver en fed oplevelse, og vi er klar til at give,« lød det fra Andreas Maxsø på mandagens pressemøde.

Kvalifikationsopgøret mellem Red Bull Salzburg og Brøndby sparkes i gang tirsdag aften klokken 21.00. Du kan følge kampen direkte her på B.T.