Det sydlige Europa er ramt af hedebølge.

Og det kan 'Årgang 0'-deltageren Christina Siguenza Bomholt skrive under på.

Hun er nemlig i disse dage i den over 40 grader varme italienske hovedstad Rom med sin kæreste Per, og her har de måtte revurdere deres storbyferieplaner en del.

Burde I ikke have vidst på forhånd, at det ville være alarmerende varmt dernede?

»Vi bestilte tilbage i januar måned. Det er jo normalt mere varmt i Italien i juli måned, så det vidste vi jo godt. Men at det blev endnu varmere end normalt kunne man jo ikke vide dengang,« forklarer Christina Siguenza til B.T.

Faktisk er det så varmt i Italien lige nu, at den langstrakte hedebølge har kostet menneskeliv, ligesom de italienske myndigheder i sidste uge iværksatte en kampagne, hvor de advarer mod varmen.

Christina Siguenza har da også fortalt til Avisen.dk, at hun flere gange har kunnet både se og høre ambulancer, som hun formoder skal hjælpe de nødstedte i varmen.

»Vi hører konstant udrykninger, og uden at vide det med sikkerhed, forestiller jeg mig, at det skyldes hedeslag hos folk,« siger den uddannede sygeplejerske til mediet.

Christina Siguenza og kæresten Per sørger for at drikke rigeligt med vand, mens der er hedebølge på deres ferie i Rom. Foto: Privat Vis mere Christina Siguenza og kæresten Per sørger for at drikke rigeligt med vand, mens der er hedebølge på deres ferie i Rom. Foto: Privat

Christina Siguenza sørger da også for at følge sundhedsmyndighedernes råd, forsikrer hun overfor B.T.

Og selvom det ikke kan blive til den storbyferie, hun og kæresten havde planlagt, så forsøger de at få det bedste ud af ferien i Rom.

For der er ikke meget andet for end at 'acceptere, hvordan situationen er lige nu'.

Derfor står hun og kæresten Per tidligt op og kommer ud inden dagens varmeste midtertimer, hvis de vil nå at se den italienske hovedstads monumenter, såsom som Sankt Peters Kirken, som de bor nær ved.

»Vi er taget tidligt afsted og har forsøgt at få set det meste, inden det blev for varmt. Og accepteret at resten af dagen så var ved poolen,« fortæller 'Årgang 0'-moren.

For selv på de korte morgengåture søger parret efter skygge, mens de på længere stræk helt må tage pauser undervejs.

»Vi er to raske mennesker i rimelig form og er normalt ikke bange for at gå rundt til tingene. Men det er barsk at være ude meget af dagen,« siger Christina Siguenza.

Ikke mindst sørger de derfor for at drikke rigeligt med vand – gerne frossent, da det hurtigt smelter i heden.

»Vandet er frossen hos mange af de steder, man kan købe vand. Så vi betaler gerne overpris for vandet, selvom vi egentlig bare kan tage det direkte fra de små kilder, der er tilgængelig i Rom.«

Christina Siguenza sørger for at drikke masser af vand, mens hedebølgen står på under hendes og kærestens igangværende ferie i Rom. Foto: Privat Foto: Lykke Buhl Pedersen Vis mere Christina Siguenza sørger for at drikke masser af vand, mens hedebølgen står på under hendes og kærestens igangværende ferie i Rom. Foto: Privat Foto: Lykke Buhl Pedersen

For TV 2-stjernen vil ikke undervurdere hedebølgen.

»Man bliver hurtig drænet, når det er så varmt, og appetitten er væk. Vi drikker så meget hele tiden, at vi slet ikke kan spise så meget,« forklarer hun.

For vandet skal ned – og måske bliver der også stadig plads til en øl, selvom det ikke hydrerer lige så godt.

Men det er bedre at være på den sikre side, siger TV 2-stjernen, og hun vil i hvert fald ikke undervurdere varmen, selvom hun kender den fra sine forældres Filippinerne.

»Vi tager vores forholdsregler og passer på os selv. Man skal ikke undervurdere en varme som denne,« understreger Christina Siguenza.

»Jeg sørger for, at vi får væske nok og holder pauser samt er i skyggen så meget som muligt. Solcreme er lige så vigtigt!«