Der er ikke meget tilbage af den lade i Øster Stillinge ved Slagelse, som mandag eftermiddag brød i brand.

Selv her et halvt døgn efter arbejder brandfolk og beredskabet stadig på stedet, og der kommer til at gå en rum tid endnu, inden ilden er fuldstændig slukket.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands Politi, Lars Denholdt, til B.T. tirsdag morgen.

»De har fået styr på branden, men arbejdet med efterslukningen kommer til at tage en dag eller to,« siger han.

1/2 Billeder fra indsatsen mandag aften og natten til tirsdag ved halmbranden i Øster Stillinge. Samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen Sjælland, Beredskabstyrelsen Hovedstaden, Beredskabsstyrelsen Sydjylland og Slagelse Brand og Redning. pic.twitter.com/XWyADSJRRw — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) August 31, 2021

Meldingen om branden kom mandag eftermiddag lidt efter klokken 16 og lød på »ild i lade med korn og halm.«

Inde i laden var også en traktor og en bobcat, men heldigvis ingen mennesker.

Billeder fra branden viser, at der ikke er meget tilbage af bygningen.

Alligevel er brandvæsenet og beredskabet i de tidlige morgentimer i gang med at skille alle delene fra hinanden og efterslukke lidt efter lidt.

2/2 Billeder fra indsatsen mandag aften og natten til tirsdag ved halmbranden i Øster Stillinge. Samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen Sjælland, Beredskabstyrelsen Hovedstaden, Beredskabsstyrelsen Sydjylland og Slagelse Brand og Redning. pic.twitter.com/wtUcDSVc32 — Lars Høg Schou (@BRSlhsschou) August 31, 2021

»Når først der går ild i sådan nogle halmballer, så udvikler det sig hurtigt og laver store flammer. Og hvis elementerne lægger sig ovenpå hinanden, ligger det og ulmer og risikerer at tænde op igen,« forklarer vagtchefen.

På grund af brandens omfang har Beredskabsstyrelsen Sjælland arbejdet sammen med Beredskabstyrelsen Hovedstaden og Beredskabsstyrelsen Sydjylland og Slagelse Brand og Redning om opgaven.

Efterslukningen vil kunne give nogle små opblusninger af branden, forklarer vagtchefen, men folk i området behøver altså ikke være nervøse.

Årsagen til branden kendes endnu ikke, men den skal nu undersøges nærmere.