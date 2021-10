Østjyllands Brandvæsen rykkede lørdag aften kort før klokken 23 ud til en voldsom brand i en villa på Balagervej i Viby, Aarhus.

»Vi fik alarmen 22:51, og da indsatslederen og mandskabet ankommer på adressen, er huset fuldstændig overtændt,« fortæller operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Søren Møller, til B.T.

Der er tale om et stort hus på omkring 200 kvadratmeter, der stod i flammer. Beboeren af huset var selv blevet opmærksom på, at det brændte på loftet i huset og havde ringet efter hjælp.

Beboeren nåede heldigvis ud af huset og kom ikke til skade under branden.

»Det var en meget voldsom brand, så vores primære opgave var i starten at sørge for, at branden ikke spredte sig til naboerne, for husene ligger meget tæt,« forklarer Søren Møller.

Mandskabet måtte derfor indsættes på begge sider af huset mod naboerne og nedprioriterede dermed slukningen af selve huset i starten.

Operationschefen oplyser, at der var 20 mand og syv køretøjer på stedet, da de var allerflest. De måtte få assistance fra andre stationer. Først omkring otte timer senere, ved syvtiden søndag morgen, kom de sidste styrker tilbage til stationen.

»Der er meget store skader på huset, og det er ikke beboeligt. Heldigvis er ingen kommet til skade, og vi fik reddet et par personlige ejendele ud, inden det var for sent. Eksempelvis fotoalbum og vigtige papirer.«

Det lykkedes brandvæsnet at få kontrol med flammerne, så branden ikke spredte sig til nabohusene.

Årsagen til branden er endnu ukendt.