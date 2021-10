En stor gruppe bilentusiaster er lørdag aften mødtes for at se på hinandens biler til arrangementet 'Cars and Coffee' i Egå ved Havvej.

Desværre er det ikke forløbet helt uden politi og ambulance måtte træde til.

»Klokken 20.54 er der et færdselsuheld, hvor en mand bliver ramt af en bil,« siger vagtchef ved Østjyllands Politi Christian Riis.

Han kender ikke mandens tilstand, dog kan han fortælle, at han er kørt til Skejby Hospital.

»Lige nu ved jeg ikke mere. Jeg ved ikke, hvordan han er blevet påkørt,« siger vagtchefen.

B.T. følger sagen.