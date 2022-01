En vild biljagt udspillede sig natten til lørdag i og omkring Frederikshavn.

Her forsøgte en 27-årig mand at stikke af fra politiet.

Nordjyllands Politi forsøgte omkring klokken et om natten at bringe bilen til standsning, da den kom kørende i nordgående retning på motorvejen ved Sæby.

Det lykkedes imidlertid ikke, og så begyndte en længere biljagt i forsøget på at stoppe den 27-årige mand, som kørte i en Peugeot 208.

»Det skete med høj hastighed ind mod Frederikshavn,« forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi Mads Hessellund.

I Frederikshavn havde en anden patrulje lagt en sømmåtte ud på kørebanen, men det lykkedes flugtbilisten at undvige måtten og fortsatte herfra ind gennem Frederikshavn.

»Efter at have kørt rundt i Frederikshavn, kører han så på motorvejen igen – denne gang i sydgående retning. Omkring Sæby er han så kommet ned på omkring 50 kilometer i timen, hvor han får lavet et styreudslag og rammer en patruljevogn på siden, hvorefter han punkterer, og vi anholder ham,« siger vagtchefen, der oplyser, at ingen kom til skade ved manøvren, der dog kostede en bule i patruljevognen.

Den 27-årige viste sig at være påvirket af narko, og Peugeoten havde han stjålet.

»Han er blevet sigtet for brugstyveri, kørsel under påvirkning af narko, kørsel i frakendelsestiden, forsættelig påkørsel af patruljevogn, besiddelse af euforiserende stoffer og en række andre overtrædelser,« siger vagtchefen.

Den 27-årige, der kommer fra Sønderjylland, er blevet løsladt igen, men kan nu se frem mod et retligt efterspil, oplyser Mads Hessellund.