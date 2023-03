Lyt til artiklen

Et ægtepar havde lige lagt sig trygt på hovedpuden, da de pludselig blev vækket af høj råben og tumult ude foran deres hjem på Skjeberg Allé i Taastrup.

Og kort tid efter blev et ellers roligt og moderne boligområde forvandlet til et gerningssted.

»Det var meget tydeligt, at en råbte efter hjælp,« fortæller manden, der ønsker at være anonym.

Sammen med sin hustru sprang han op af sengen, og da de åbnede døren, mødte der dem et forfærdeligt syn.

»Vi ser to unge drenge, der vitterligt ligger lige ude foran vores terrasse. Der var så meget blod,« fortæller manden og understreger, at de med det samme gik i gang med at yde førstehjælp.

Men den ene drengs skader var så voldsomme, at der intet var at stille op.

»Han var blevet stukket lige i brystet og døde på stedet. I mit hoved var det en ren likvidering,« fortæller han.

Alt fokus blev derfor hurtigt rettet mod den anden unge fyr, som han fortæller, var blevet stukket i halsen.

»Vi havde et håb om, at han ville overleve, og vi gjorde alt, hvad vi kunne. Vi fik ham i gang et par gange, men det var, som om han hele tiden forsvandt.«

Da ambulancen kom, blev han hastet videre, men døde efterfølgende af sine skader.

»Jeg er målløs. Det er helt forfærdeligt. De to unge drenge havde hele livet foran sig,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg arbejder som vagt og har set mange ting. Men jeg har aldrig oplevet noget som det her – og at det så sker lige foran min hoveddør, det havde jeg aldrig forestillet mig.«

Han understreger samtidig, at der siden sommer har været en del uro i området, hvor en gruppe unge har gået i området med elefanthuer. Derfor mener han også, at »det bare var et spørgsmål om tid, før der ville ske noget«.

Flere vidner fortæller til B.T., at der blev set omkring fem-syv personer på gerningsstedet, hvor et par af dem stak af, da politiet ankom. Andre vidner har også forklaret, at der var en havestol i spil, som blev kastet i forbindelse med tumulten.

Københavns Vestegns Politi har oplyst, at der er tale om to unge teenagedrenge på 17 og 18 år fra Taastrup, der er afgået ved døden. De pårørende er underrettet.

En tredje person – en 17-årig dreng – blev også ramt af knivstik, men han er meldt uden for livsfare og er blevet afhørt af politiet.

Ifølge politiet står minimum to gerningsmænd bag knivstikkeriet, men det er endnu for tidligt at sige noget om motiv. Der er dog ikke noget på nuværende tidspunkt, der peger i retning af, at det er banderelateret. Men knivstikkeriet har omvendt heller ikke været helt tilfældigt.

Tirsdag eftermiddag har en 17-årig dreng meldt sig selv til politiet, hvor han er blevet sigtet for drab. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag.

»Selv om vi nu har anholdt en person i sagen, fortsætter efterforskningen, og vi vil i den forbindelse stadig bede om offentlighedens hjælp. Vi opfordrer således fortsat vidner og andre, der måtte have oplysninger, som eventuelt kan være relevante for sagen, til at henvende sig,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Politiet hører gerne fra vidner, der har set de tre unge mænd eller noget andet mistænkeligt i området omkring Skjeberg Allé og indkøbscenteret City 2 i Taastrup lidt før klokken 23 mandag aften.

Politiet er specielt interesseret i hændelser omkring City 2 i løbet af mandagen.

