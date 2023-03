Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En dreng er blevet anholdt i sagen om drabene på to unge i Taastrup mandag aften, bekræfter politiet. Han fremstilles for en dommer onsdag.

Der er tale om en kun 17-årig dreng, der altså meldte sig selv til politiet her til eftermiddag og med det samme blev anholdt.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Han bliver fremstillet i grundlovsforhør onsdag ved Retten i Glostrup.

Tidligere i dag gjorde politiet det klart, at de formodede, at der var tale om mindst to gerningsmænd, der stod bag knivstikkeriet, som endte fatalt for de to unge mænd.

En tredje blev også knivstukket, men han er meldt uden for livsfare.

»Selvom vi nu har anholdt en person i sagen, fortsætter efterforskningen, og vi vil i den forbindelse stadig bede om offentlighedens hjælp. Vi opfordrer således fortsat vidner og andre, der måtte have oplysninger, som eventuelt kan være relevante for sagen, til at henvende sig,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose ifølge pressemeddelelsen.

Det er stadig uvist, hvad der førte til knivstikkeriet.

Tidligere tirsdag sagde vicepolitiinspektør Peter Malmose dog, at de ikke formodede, at hændelsen var banderelateret, og at man havde et 'varierende' kendskab til de tre ofre i sagen.

Lyt til B.T.'s kriminalpodcast her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: