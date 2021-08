Det havde været en rigtig far-søn dag. Først på hoppeborg ved Tangkrogen og nu på vej ind til byen for at spise.

Men da en 32-årig mand og hans søn kommer kørende ved politigården i Aarhus ændrer situationen sig drastisk.

»Bilen kommer kørende med en masse politibiler efter sig. Det er tydeligt, han er på flugt. Da han når til et rødt lys, kører han over i modsatte vejbane lige ind foran mig,«

»Jeg kunne ikke flytte bilen ret meget i så tæt trafik, så jeg tænker hurtigt i forhold til, hvordan jeg undgår sammenstød, og så skynder jeg mig bare at bremse ned,« siger øjenvidnet.

Bilen var kun et par meter fra at ramme ind i den 32-årige mands bil, hvor han sad med sin 6-årige søn. Politiet når dog at opfange situationen og kører ind i vanvidsbilisten for at få ham stoppet.

Både politibilen og vanvidsbillistens bil ender i busstoppestedet lige ved siden af, hvor politiet anholder bilisten.

»Jeg nåede bare at tænke, det skal jeg sgu lige filme,« siger øjenvidnet til B.T.

Han holdt stille i cirka 30 sekunder, inden han kørte videre, men han oplevede bestemt ikke anholdelsen som fredelig. Vanvidsbilisten gør nemlig en del modstand, da politiet forsøger at anholde ham.

Han understreger, at både han og sønnen er okay efter oplevelsen. Sønnen syntes, det var spændende, og han havde ifølge øjenvidnet 1000 spørgsmål til politiets arbejde, og hvorfor vanvidsbilisten dog rullede rundt på jorden i stedet for at gå med politiet.

Som B.T. kunne skrive mandag, viste det sig at vanvidsbilisten var eftersøgt til afsoning af en fængselsstraf.