Lange udsigter til operationer, alt for få sygeplejersker på arbejde og frygt for patientpukler.

Det har været virkeligheden i knap 10 uger, hvor sygeplejerskernes hverdag har stået på bannere, strejke og opråb til politikerne.

Det sluttede dog for få dage siden, hvor sygeplejerskerne genoptog arbejdet – i hvert fald nogle af dem. Det tyder dog ikke på, at det betyder mindre kaos på hospitalerne, skriver TV2 Østjylland.

Sten Larsen, der står for vagt- og operationsplaner på ortopædkirurgisk afdeling, forventer ikke, at hospitalet kan få patientpuklen væk i nærmeste fremtid. Tværtimod forventer han, at den kommer til at vokse.

Selvom han gør alt for, at få hverdagen til at fungere så normalt som muligt, må han erkende, at det er en stor udfordring i øjeblikket.

Frygten for patientpukler var nemlig ikke ubegrundet. I løbet af de knap 10 uger er mange operationer blevet aflyst, hvilket nu betyder, at patienterne står i kø.

»Der er desværre booket tider meget langt frem. Og det har jo altid konsekvenser for de her stakkels mennesker, som bliver aflyst,« siger Sten Larsen.

Det bliver ikke bedre af, at sygeplejerskerne nu skal til at holde ferie. De har nemlig ikke afholdt den ferie, de skulle under strejken, og den skal derfor afvikles nu.

Selvom strejken officielt sluttede for to dage siden, er det dog ikke alle sygeplejersker, der har genoptaget arbejdet.

Mere end 100 sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital nedlagde nemlig arbejdet igen mandag morgen. Og det skaber stor bekymring ved Sten Larsen. Hospitalet er nemlig voldsomt udfordret med akutte patienter, så hver eneste sygeplejerske er savnet på afdelingen lige nu.

Det er dog ikke sikkert, det er gengældt. Overlægen erkender nemlig, at det er gået ud over sygeplejerskernes motivation, at regeringen har blandet sig i konflikten.