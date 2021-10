På flere måder vanvittigt – sådan kan en kvinde i Nordjyllands kørsel beskrives.

Lørdag morgen modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse fra en bekymret borger i Gandrup.

Personen kørte bag en kraftigt slingrende bilist. Og kort efter at opkaldet begyndte, kunne anmelderen så endda konstatere, at bilisten netop var kørt i grøften.

En patrulje rykkede straks ud.

Da betjentene ankom til ulykkesstedet, kunne de dog hurtigt konstatere, at den kvindelige bilist ikke var kommet til skade i forbindelse med uheldet. Men der var alligevel ugler i mosen.



Bilisten var nemlig tydeligt påvirket. Hun talte snøvlende og havde problemer med sin balance, fortæller Nordjyllands Politi.

En alkometertest viste, at kvinden havde drukket for meget. Alt for meget. Promillen viste 2,02 – markant over den lovlige grænse på 0,5.

Et kvarter senere tog betjentene så en ny test. Men den faldt langt fra ud til kvindens fordel, da den viste, at hendes promille nu lå på tårnhøje 2,12.

Politiet sigtede og anholdt derfor kvinden. Og grundet den høje promille karakteriseres forseelsen som spiritusrelateret vanvidskørsel, da promillen oversteg 2,0.

Derfor beslaglagde ordensmagten kvindens bilen med henblik på at konfiskere den. Den har dog fået en del skader i forbindelse med turen i grøften, beretter Nordjyllands Politi.